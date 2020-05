Bares: entre la desilusión y la aceptación por el horario estipulado en el protocolo

Luego de que se conociera que el rubro de gastronómicos y bares volverían a abrir sus puertas se vivieron momentos de alegría entre los trabajadores, empresarios y emprendedores del sector. Sin embargo, las sensaciones fueron cambiando al conocerse en detalle la reglamentación que establecía como horario de funcionamiento la franja de 8 a 20.

Los principales afectados con esta regulación horaria fueron los bares salteños, que al funcionar de manera nocturna, se sienten excluidos. La situación sirvió de igual manera para evidenciar que el rubro gastronómico es amplio y diverso y lo poco que pueden tener en común el funcionamiento de restaurantes y hoteles, con el de los bares.

Conociendo como impactó la medida en el sector, InformateSalta dialogó con Fernando Zerega, de Zeppeling Bar y con Tupac Puggioni, del corredor Balcarce.







Voces en contra: “Desilusión y vergüenza”

“Abrir bajo la modalidad de delivery era algo que sabíamos que no iba a funcionar”, inicia Fernando Zerega para referirse al estado que vienen atravesando desde que se decretó la cuarentena. “No representa ni el 10% de la facturación total”, nos dice.

Zerega esperaba con ansiedad las resoluciones que se conocieron ayer. Así como indicó a InformateSalta, estaban muy ilusionados al saber que el gobierno estaba tratando su tema, aunque todo cambió al conocer la letra chica de la medida.

“Estábamos con mucha ilusión y contentos hasta que llegaron las noticias de ayer cuando se conocieron los horarios límites. Desilusión, vergüenza: en eso se transformó”

Así como expresa el empresario, las medidas demuestran el desconocimiento de la gente que trabajó para la reglamentación. “Esto lo que hace es desnudar la negligencia del estado para poder dar una solución sanitaria a la población”, explica Fernando a lo que añade que los bares no suelen abrir antes de las 19.

Según expresa Zerega “el protocolo que se armó es la falencia misma de un protocolo, es el antiprotocolo”. A esto sumó que en su local desde hace más de un mes se implementaron medidas serias para garantizar el funcionamiento bajo las exigencias que la situación sanitaria demanda.

“Nos limitan a las 20 por la incapacidad del estado para controlarlo”

Otro punto fuerte en su descargo es la falta de representatividad que tiene el sector, ya que los bares poco comparten en su funcionamiento con hoteles o restaurantes.

Finalmente, insistió en que otros lugares aplicaron mejores protocolos que el que presentó nuestra provincia. Como ejemplo mencionó a Jujuy y Mendoza, donde el horario se extiende hasta las 2 am. “Eso propone un cambio de tendencia, incentiva a que la gente vaya más temprano a los bares, que se armen after office y aparecería otro nicho en el negocio”, argumentó.

“Esto nos destruyó directamente; se lo hizo para determinado grupo de personas, para que funcionen al mediodía”

Finalmente, manifestó que por el momento no piensa abrir sus puertas el día viernes ya que le significaría una reestructuración que se traduciría en más pérdidas que las que tiene actualmente: “Hace 3 meses no tengo ingresos, estoy viendo cómo sobrevivir, ya me gasté todos mis ahorros y esto se va a complicar”, concluyó.



Voces más conformes: "La pelearemos desde otro lugar"





A pesar de que muchos empresarios del sector comparten la visión de Fernando Zerega, otro sector se muestra más optimista con el avance. Entre ellos se encuentra Tupac Puggioni, referente en el Corredor Balcarce.

En diálogo con InformateSalta, el empresario señala que si bien esta nueva etapa traerá dificultades, no deja de ser un avance la reglamentación dada a conocer ayer.

“Para nosotros es un alivio porque pasamos de estar cerrados a trabajar con delivery y ahora con horario restringido”, dice el dueño de "La vieja estación", analizando el proceso que fueron atravesando desde que se decretó el aislamiento.

“Con delivery y capacidad reducida la vamos a pelear desde un lugar un poco mejor que el que tenemos actualmente porque solo con el delivery es insostenible”

Analizando que esta medida no garantiza una reactivación inmediata, el empresario reconoce ante InformateSalta que el regreso no será sencillo: “Sabemos que no es que de golpe se van a llenar los locales porque la población también sufrió un golpe muy duro en su bolsillo y la gastronomía no es algo indispensable hoy”.

“Salta es muy nocturna y algunos gastronómicos pretendían trabajar normalmente cosa que entiendo que es imposible”

Reconociendo que muchos locales tenían su fuerte en la actividad nocturna, Tupac apela a que se cumplan todos los protocolos para poder avanzar aun más. A su vez, manifestó su deseo de que el gobierno pueda ayudar al sector con créditos o medidas que les permitan palear la situación hasta que se reactive el turismo y la actividad normal.