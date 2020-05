Operativo retorno a clases: Analizan unificar dos años en uno

El ministro de Educación, Matías Cánepa, dijo a InformateSalta que es una de las posibilidades que se barajan para la reanudación del ciclo lectivo, pero aún no hay nada definido. Los horarios, las capacidades de las escuelas, los años prioritarios, algunos de los condicionantes.

Con la entrada de gran parte del país a la fase 4 de la cuarentena y con la gente intentando adaptarse a la “nueva normalidad”, muchas miradas se posaron en el ciclo lectivo 2020 preguntándose si se está analizando el pronto regreso a las aulas y cómo sería el dictado presencial de las clases.

Sin Vueltas de InformateSalta dialogó con el ministro de Educación de la Provincia, Matías Cánepa quien tampoco dejó de indagarse sobre ésta cuestión. “¿Cómo se hará para el regreso? ¿Cómo se hará con el periodo lectivo? Lo más seguro es que los equipos pedagógicos de la Provincia y de la Nación (vean) cómo se podría unificar los dos años, adecuando los contenidos para que no haya la pérdida de un año, pero tampoco dejar de recuperarlos”, aseveró.

Para ser más claro, explicó que esta posibilidad significaría “tener los contenidos básicos de dos años en uno, esa es una alternativa”.

No obstante todo dependerá de múltiples factores, como ser “cuándo se volverá a las clases presenciales, algunos dicen junio pero eso no está definido, tampoco cuánta gente podrá volver, el sistema mueve muchas personas y para esta pandemia se busca evitar la movilización de personas”, recalcó el ministro no sin antes recordar que en Salta son más de 400.000 los alumnos, sin contar a sus padres y todas las personas que involucra la educación.

Otras opciones que se baraja es la “de dar horarios distintos” trabajando con los grupos con mayor prioridad, como ser “los chicos de 5to que deben dejar el sistema educativo, que los de 4° puedan acomodarse con (los contenidos) de 5°, los de 1° grado deben aprender a leer y escribir, eso se vuelve una prioridad como los de 7° que deben dejar la primaria… son muchas cosas”, dijo Cánepa a Sin Vueltas de InformateSalta.

“¿Si hay algo definido? Diría que no”

Más allá de todas las posibilidades que están sobre la mesa, el ministro dijo que el criterio fue y será “priorizar la salud, aquí y en todas las provincias; el criterio epidemiológico será cuántas personas puedan volver y las infraestructuras de las escuelas; analizaremos todas las alternativas hablando con Nación y otras provincias”, adelantó el funcionario.

No obstante, solicitó a las familias que “estén tranquilas, hagan su mejor esfuerzo y que los chicos traten de practicar lo mejor posible, así será más fácil el regreso a clases para recuperar los contenidos”, concluyó.