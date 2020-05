Una semana sin Franco: “No sabemos si estamos pronto a encontrarlo o es un nuevo María Cash”

Así lo manifestó Abigail, hermana del joven de 24 años que es desesperadamente buscado desde hace 7 días, a InformateSalta. Pese a los rastrillajes en varias zonas, aún no tienen ninguna novedad de él.

El 11 de mayo, Franco Cuellar, un joven estudiante de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) de 24 años, fue visto por última vez en barrio Ceferino. Una semana después, y pese a los intensos rastrillajes que se realizan desde la Fiscalía, no hay ninguna novedad sobre su paradero. “No sabemos si estamos pronto a encontrarlo o si es un nuevo María Cash”, dijo Abigail, su hermana a InformateSalta.

La joven contó a este medio que por el momento, la única información que le brindan a la familia es que la causa se encuentra en la etapa de investigación, intentando recaudar la mayor cantidad de información posible. A los lugares donde se está realizando la búsqueda, se llegó por datos, indicios o por descarte. El teléfono de Franco se activó por última vez en el barrio del que salió.

“Ya son 7 días que no sabemos nada, está toda la desesperación, la angustia no saber que esperar, que está pasando. El día anterior estuvo en contacto con mis hermanos, nosotros éramos mucho de mandarnos memes, bromas y esas cosas, esa es la relación habitual. No notamos algo que nos haya dado un indicio de que él estaba mal”, dijo.

En este sentido, subrayó que es un chico tranquilo, que no busca pleitos y que generalmente salía a clases y volvía. “Si se iba a demorar porque iba a hacer un trabajo con un compañero o por algo, siempre avisaba”, expresó Abigail.

Finalmente, su hermana indicó a InformateSalta que la novia de Franco los acompaña en la desesperada búsqueda. “El día anterior estuvieron en contacto, hablaron por llamada, pero ella tampoco notó nada raro”.