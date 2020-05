Reabrieron las iglesias en Salta: “Es un primer paso para acercarnos a Dios y a los hermanos”

A través de la resolución N° 31 del Comité Operativo de emergencia, se resolvió habilitar en los términos que lo hizo Nación, en toda la provincia de Salta, las actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos.

En ese sentido el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, compartió un video donde se refiere a la autorización cedida desde la provincia, asumiendo la misma con alegría pero aclarando los cuidados que se tomaron para la recepción de los fieles.

Mensaje de Monseñor Mario Antonio Cargnello, Arzobispo de Salta, sobre la Resolución del Comité de Emergencia para la apertura de los templos. Publicado por Catedral de Salta en Miércoles, 20 de mayo de 2020

“Hermanos todos, con gran alegría podemos informar que el COE de Salta autorizó la apertura de los templos”, celebró el arzobispo quien agregó que la acción es “para la oración privada y la posibilidad de la reconciliación, de la atención espiritual de los fieles que lo soliciten por parte de los sacerdotes”. Cabe aclarar que, por el momento, siguen sin permitirse las misas ni actos religiosos que involucren la presencia masiva de personas.

En cuanto a las medidas sanitarias, Cargnello explicó que “se hará todo y así debe ser, respetando los protocolos para el cuidado de la población, con distancia de las personas en el templo, la higiene de las manos con el alcohol en gel en las entradas, trapos de piso embebidos en lavandina, todas las medidas al comienzo y al final”.

¡La Catedral ya abrió sus puertas! ¡Estamos felices de volver a encontrarnos! Publicado por Catedral de Salta en Miércoles, 20 de mayo de 2020

Más allá que aún no se puedan celebrar las misas, el religioso señaló que “esto es un primer paso para acercarnos a este lugar que nos aproxima a Dios y a los hermanos, la iglesia es el espacio que nos reúne con el Señor y nos alimentamos en la fe”.

No obstante, el monseñor llamó a la oración para que la pandemia pueda concluir. “Recemos al Señor para que podamos salir de esta pandemia que atemoriza a Salta y a todo el mundo, la vacuna aún no está y la humanidad no alcanza a prever qué pasará el día de mañana, entonces recemos para que se tomen las decisiones correctas que cuiden a la humanidad, recemos como nos enseñó San Pablo”, concluyó.