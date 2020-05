Repatriados en Embarcación provocaron caos y malestar en los vecinos

Ayer dos personas arribaron desde Santiago del Estero y trasladados por el municipio a una vivienda de B° Nueva Esperanza. La casa se encontraba hace tiempo deshabitada y no entienden por qué no realizan la cuarentena en los lugares establecidos. Hubo forcejeo y enfrentamientos.

Días atrás conocíamos la situación de tensión y violencia vivida por una mujer repatriada en Rosario de Lerma y la cual había violada la cuarentena.

Ayer en la tarde, alrededor de las 18, el B° Nueva Esperanza de Embarcación se vio convulsionado ante el arribo de repatriados desde Santiago del Estero a una vivienda y si bien el operativo se hizo dentro de los protocolos, vecinos se agolparon afuera de la vivienda cuando descubrieron que un tercero retiró un auto. Aseguraban que los repatriados, un matrimonio que llegó de Santiago del Estero, habían tenido acceso y no observaron que el rodado sea desinfectado.

El reclamo de los vecinos por no desinfectar el vehículo, ofuscó al sujeto y a la esposa del mismo e iniciaron insultos. Incluso el hombre a bordo del rodado fue acusado de querer golpear a la mujer que lo filmaba.

En general, los vecinos que dialogaron con UVC Canal sostuvieron que no hay control sanitario y que si bien las personas podrían realizar la cuarentena en el lugar que prefieren, ante esta situación de irregularidades y el maltrato sufrido por el propietario de la casa, solicitaron que que sean alojados en lugares específicos tales como hoteles o centros deportivos habilitados.

"Han traído esa gente de Santiago del Estero, familia Ortíz dicen, que no sé si tienen domicilio acá en el barrio, es del hijo la casa. Lo que nosotros pedimos como vecino, tenemos miedo como todo argentino que vengan y los saquen. Que vayan a cumplir en cualquier otro lugar, menos acá en el barrio, hay mucha gente enferma" dijo uno vecino.

La vecina que denunció agresión contó: "Me tocó vivir un hecho de violencia con el dueño de la casa, el señor Ortíz, el cual no habita la casa. Vienen a veces están 2 o 3 días no más, está amueblada. Recién ahora hicieron limpiar porque estaba lleno de yuyos. Hoy a la tarde a las 18 vinieron escoltados en un auto familiar gris por gente de la municipalidad de Embarcación, venia el secretario privado del intendente, y el chico Salas, con todo el protocolo, el dueño se retiró, quedaron los repatriados. Quedó el auto estacionado en la parte de atrás a los 40 minutos vino el hijo a retirar el auto y nosotros lo filmamos. No hizo la desinfección y eso fue lo que molestó. Estuvimos mirando. No es que seamos malos vecinos pero tomemos las medidas necesarias"agregó.

En cuanto a la agresión relató: "Estaba filmando y bajó la mujer del dueño a decirme que no filme que no saque foto, yo le dije que sí lo iba hacer y el marido sacó el auto de los padres, la mujer seguía insultándome y él al llegar a la esquina se agarra con otro vecino, quiso agarrarse a las piñas. Cuando vio que lo estábamos filmando entró al auto y cuando vio que yo lo estaba filmando, hizo marcha atrás, volvió de nuevo a quererme manotear y quitarme el teléfono y pegarme, voy a hacer la denuncia. Además los vecinos también van hacer. Es un atropello para los vecinos que viven en el barrio, él no vive acá. Su domicilio es en la 25 de mayo. Además se llevaron el auto sin desinfección".

Finalmente, otro vecino agregó "Sufrí un EPOC en 2010 apenas puedo respirar, ponerme el barbijo me cuesta, sin embargo me lo pongo para cumplir y no podemos permitir que no venga ninguna autoridad sanitaria a ver esta gente que sí puede volver a su pueblo a la casa de su hijo también corresponde pero siempre y cuando se respete lo que dice el Decreto Presidencial" enfatizó.