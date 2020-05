En Salta también aumentaron los divorcios durante la cuarentena

Durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, el número de divorcios se incrementó en el mundo y nuestro país no es la excepción. La convivencia forzada no fue favorable para muchos matrimonios en muchas parejas se profundizaron crisis preexistente o aparecieron problemas y diferencias que antes no se percibían.

En ese marco, la abogada Laura Postiglione, columnista en Cuarto Poder aclaró: “Hay muchos aspectos relacionados con este tema, pero en una primera parte digamos que el divorcio en términos judiciales se da cuando una pareja está casada. Lo aclaro porque muchas veces me consultan en el estudio qué pasa cuando hay una unión convivencial y allí no se puede hablar de divorcio en términos estrictamente legales, aun cuando la separación exista”, dijo a modo de introducción.







El divorcio puede ser solicitado por una de las partes o ambas. “Y si uno no quiere divorciarse, igual el juez interviniente va a poder decretarlo. Hay que recordar que no hay un plazo mínimo de matrimonio para pedir un divorcio, aspecto que también resalto porque es una pregunta recurrente de quienes realizan consultas al respecto. Sí decir que el requisito que pide la ley para acceder al divorcio es que la parte que lo solicita o ambos, presenten un plan de arreglos de cuestiones vinculadas a los bienes que se posean en común, la vivienda, la cuestión de los hijos e hijas. Es decir, este es un requisito para presentar la demanda. Si no hay acuerdos en estos asuntos, el que decide es el juez”, remarcó.

Finalmente, Postiglione enfatizó que “el divorcio siempre es judicial y no mediable y de allí la importancia de estar bien asesoradas”, para luego destacar que lo mediable son aspectos relacionados con el destino de la vivienda, otros bienes, acuerdos de manutención de hijas o hijos, regímenes de visitas y las posibles compensaciones económicas, tema éste que la columnista profundizará en la columna del próximo jueves.