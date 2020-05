“Volvé, te amamos, toda la familia te está esperando”, el mensaje del hermano de Franco Cuellar

Desde hace 12 días, Salta busca a Franco Cuellar, un joven estudiante de 24 años oriundo de Tartagal pero que por sus estudios vive con una tía en la capital. Su familia, desesperada por saber dónde está, le pide que regrese y solicita a cualquier persona que tenga sospecha de haberlo visto, comunicarse inmediatamente con el 911.

Ulises, el hermano mayor de los 7 que tiene Franco, dijo a Multivisión que pese a los intensos rastrillajes y a la gran cantidad de personas desplegada para su búsqueda, aún no tienen ninguna novedad.

“Son 12 días largos, con mucha pena. Franco no es un chico que hace esto y al día de hoy no tenemos ni una noticia, nadie lo ha visto. No podemos llegar a entender que desapareció de esta manera”, expresó.

Sobre las cartas que Franco dejó antes de desaparecer, desmintió que tengan un tenor suicida. “La familia atravesó un problema económico hace un par de meses y el en base a eso creyó que estaba siendo un peso para la familia, el tema de las cartas va referido al gasto que se generaba mantener a uno de nuestros hermanos estudiando lejos. Creemos que él se habría sentido mal por eso, pedía disculpas por el gasto que se generaba el mantenerlo a él. Pero no es razón para que el desaparezca de esta manera”.

Ulises se emocionó al contar que Franco les había manifestado su alegría por haber podido aprobar dos materias que les costaban mucho. “Nosotros no somos una familia de plata, somos todos trabajadores, parte de mi familia vive el día a día. Es el orgullo de la familia, el primer ingeniero, la primera persona con estudios. Él no es capaz de irse o hacerse daño”.

En este sentido, detalló que él salió de su casa con una remera blanca, un jean clarito y su teléfono, tal como se lo puede ver en la foto, pero no se llevó nada de dinero. “Creemos que está en algún lugar, en alguna casa”.







Finalmente, con lágrimas en sus ojos, le envió un sentido mensaje. “Que vuelva, acá todos te amamos, él sabe bien que toda su familia lo espera. Mi mamá está re mal, tiene 5 sobrinas que lo aman, la tía acá está muy preocupada porque lo considera como un hijo. Si alguien lo ve, ayúdennos, llamen al 911”.