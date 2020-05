Agustín Nanni aclaró que el hostal donde se hospeda "está autorizado oficialmente para cumplir la cuarentena"

Agustín Nanni, hermano del Diputado Nacional, difundió un comunicado luego de que su familia recibiera varios ataques por parte de la prensa en donde se los acusaba de violar la cuarentena.

En el comunicado detalla que decidió emprender el regreso a su ciudad de residencia luego de contar con "con todas las autorizaciones de circulación y con previa autorización del Comité de Emergencia de Salta". Y que iba a cumplir la cuarentena obligatoria para los repatriados en un hostal que "está autorizado oficialmente para cumplir la cuarentena y además fue inspeccionado por la autoridad sanitaria cafayateña para tal fin".

Ya en el acceso a Cafayate Nanni se encuentra con un control en donde el personal policial le informa que "debía cumplir con el aislamiento en otro domicilio, distinto a todas las autorizaciones que tenía (ddjj), incluída la otorgada en el control de acceso a la ciudad de Salta".

Al enterarse de los cambios de disposiciones, Nanni solicita constancia de las nuevas directivas "solicité una constancia que detalle lo que me indicaban para no desobedecer ni contradecir lo que se me había ordenado en la ciudad de Salta. La policía sólo me expresó que seguramente había un “error de comunicación” que no podían darnos nada". Ante la negativa recibida por parte de la policía Nanni optó por "priorizar el bienestar de mi pequeño hijo y llevarlo a descansar al lugar indicado originariamente en toda la documentación que poseo".

Luego de su arribo a la localidad de Cafayate la familia empezó a recibir ataques en las redes sociales y la prensa en donde se los acusaba de incumplir con la cuarentena establecida para los repatriados, a todo esto Nanni aclaró, "No he evadido ningún control sanitario, se me tomó la temperatura en todos los controles, he tomado todos los recaudos del caso para cuidar a mi familia y sobre todo a mi ciudad", y que de su parte "siempre existió voluntad de cumplir con las normas vigentes y así lo comprueban todos los documentos oficiales que pongo al alcance de quién lo solicite. Estoy cumpliendo con el aislamiento obligatorio desde mi llegada. "