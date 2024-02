La intendenta de Mosconi encabezó un corte en la Ruta 34 pidiendo por el agua potable

Hoy, durante el mediodía, en el Departamento de Mosconi hubo un corte en la ruta 34 que llamó la atención porque fue proclamado por nada más ni nada menos que la Intendenta del municipio, Ana Guerrero, debido a la problemática de la falta de agua potable que lleva varios días.

En diálogo con VideoTar Noticias contó la problemática que atraviesa el municipio por la falta de agua potable y la poca respuesta de parte de la empresa: “Son mensajes cruzados que no se condicen con la realidad, Mosconi necesita atención y al no poder solucionar por la vía administrativa no nos queda otra que cortar y manifestarnos”.

Por otro lado responsabilizo directamente a la empresa y manifestó que todavía no se había comunicado nadie por parte del gobierno provincial: “Responsabilizo a la empresa porque este gobierno reconozco que puso plata en la obra hídrica, pero tenemos 30 años que no se invirtió y una empresa que no escucha a los usuarios y tendría que proveer camiones que abastezcan a todas las personas que somos”.

En la trasmisión en vivo que hizo VideoTar Noticias se pudo ver muchos vecinos junto a la intendenta y distintos funcionarios del Municipio mostrando su descontento por la falta de agua potable y hasta pidiendo que se decrete la crisis hídrica en el norte provincial