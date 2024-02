Dengue en Metán: se atienden entre 15 a 20 casos sospechosos por día

Durante la semana pasada desde la ciudad de Metán informaron sobre brotes de dengue y aumento de casos positivos del virus que transmite el mosquito aedes aegypti.

A raíz de esto, desde el hospital local del Carmen, crearon un consultorio de febriles para atender particularmente a los casos sospechosos del virus.

El Dr. José Rodolfo Leavy, gerente sanitario del nosocomio, informó de la medida en Spacio Tv, la cual comenzó a funcionar desde esta semana como consecuencia de los casos sospechosos de dengue que surgieron, atendiéndose entre 15 a 20 personas.

Pidió a la sociedad cautela y cuidado en sus hogares, ya que el mosquito vive dentro y solo va al exterior a depositar huevos: “revisen su patio, no tengan cacharros donde se junte agua, controlen los bebederos de animales y los tanques de agua”, fueron algunas de las recomendaciones, haciendo hincapié en los pozos ciegos que, al estar infectados, pueden llegar a producir 20 mil aedes aegypti por día.

La única forma de combatirlos es casa por casa, por lo que realizan bloqueos a domicilios, donde concurren los agentes sanitarios y la brigada socioambiental.

Los síntomas de dengue son:

· Fiebre mayor a 38 grados no específica (que no vaya acompañada de otro problema como dolor de garganta, etc.)

· Dolor retrocular (detrás de los ojos)

· Mucho dolor de cabeza

· Dolor de cuerpo más que nada en la articulación

· Después aparece manchitas en la piel

· Probabilidad de vomito y diarrea