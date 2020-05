Familias asentadas abandonaron los terrenos de B° San Calixto, La Vega y San Agustín

Personal policial y de Infantería desde el domingo les cortaron el acceso a alimentos y agua, cerca de la medianoche de ayer las personas abandonaban los asentamientos en terrenos privados, publicó Nuevo Diario.

Sólo quedaban las familias que se asentaron inicialmente en Parque La Vega, y aguardan el resultado de una mediación interpuesta. No obstante desmintieron que fueran arengados por punteros políticos. “Somos familias que estamos simplemente desesperados”, señaló con profunda desazón a Nuevo Diario, Luciano uno de los ocupantes de tierras en el camino a San Agustín.

“La policía entró con una supuesta intimación de desalojo que tenían para esta tarde (por ayer), no quisieron hablar con nuestros abogados y nos amenazan con desalojar en horas de la noche”, dijo y relató que en el lugar se encontraban familias completas con sus hijos, adultos mayores y hasta personas con discapacidad.

Luciano era vendedor ambulante, y con el aislamiento social se quedó sin trabajo, sufriendo el desalojo de su vivienda de barrio Autódromo junto a su familia: “No tenemos a dónde ir”, sostuvo.

En tanto, Ariel, un trabajador de la construcción que se instaló junto a su mujer y sus hijas dijo: “No hubo violencia hasta ahora, pero más de la mitad optamos por irnos, no nos dejaron más opciones, sostuvo el hombre de 42 años. “No estoy preparado para que nos caguen a palos a mí y a mi familia, aunque no tengo ni siquiera a dónde vivir, y hoy no puedo trabajar porque además estoy en grupo de riesgo.

Del diálogo con las familias de los distintos acampes, surgió el común denominador de que muchas de ellas habían presentado sus carpetas en la ex- Secretaría de Tierra y Hábitat de la provincia, hoy fusionada con el Instituto provincial de la Vivienda. En todas las situaciones expresaron que desconocen qué fue de esos datos, y si actualmente están empadronados, cuando oportunamente desde el Gobierno, se comprometieron a unificar datos.