Murió en la Escuela de Suboficiales y su familia pide justicia, marcharán en plaza 9 de Julio

El 10 de noviembre de 2024, Facundo Maita fue encontrado sin vida en la escuela de Suboficiales de la policía donde buscaba un futuro. Cursaba el 2° año y ese día concurrió como lo hacía habitualmente, nada hacía suponer lo que sucedería horas después.

No sé qué paso con mi hijo, solo que murió de un disparo en la cabeza

Su madre, Cintia Martínez, quien denunció en su momento que se enteró horas después de tan terrible noticia, sigue buscando respuestas a lo que le sucedió a su hijo.

"Me enteré que hubo un accidente, llamé y me negaban información, luego me dijeron que me enviarían psicólogos a casa. No tengo certeza de nada, solo dudas. La justicia de Salta es muy lenta. Hasta el día de hoy no sé que pasó con mi hijo, solo que murió de un disparo en la cabeza" decía en una entrevista meses atrás a través de QPS.

Presa del dolor, Cintia intenta encontrar justicia y que no se olviden de su hijo, este Viernes a las 18.30 convocó a quien quiera apoyarla en su lucha o este en la misma situación a marchar en la plaza 9 de Julio.

"Quiero saber quiénes son los responsables. Por favor a todos los que nos puedan acompañar, que nos ayuden a que se sepa la verdad" decía a través de sus Redes Sociales.