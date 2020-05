Preocupación en la Legislatura: No descartan que diputados y ministros entren en cuarentena

Así lo aseguró Gastón Galíndez, secretario administrativo de la Cámara Baja, quien confirmó que se preparó un listado de todas las personas que estuvieron presentes en el recinto junto a Héctor Chibán, quien tras mantener contacto con un repatriado no habría respetado la cuarentena. “Es un número grande”, dijo.

La presencia en la Legislatura Provincial del diputado radical Héctor Chibán generó una fuerte polémica luego que el médico del COE, Sebastián Lachs, señalara que el legislador mantuvo contacto el día domingo con su hijo, recién llegado de Buenos Aires, y no cumplió con los 14 días de aislamiento social que se le indicó.







Al respecto, Gastón Galíndez, secretario administrativo de la Cámara Baja, en diálogo con InformateSalta, señaló que no descartan que, en caso de confirmarse la información, tanto los diputados como ministros que formaron parte de la reunión de ayer deban cumplir con un aislamiento de 14 días.

Como primera medida, señaló que pidió a los distintos organismos los informes correspondientes para conocer que fue lo que sucedió exactamente para adoptar el mejor proceder. “Se está esperando estos informes, y también alguna comunicación oficial por parte del cuerpo, porque en realidad, quienes toman decisiones sobre la actuación de los diputados son los propios diputados”.







A su vez indicó que hicieron limpiar e higienizar toda la zona del recinto, y se preparó un listado de todo el personal y de todas las personas que habían estado ayer en la Legislatura. “Es un número grande, porque vinieron tres ministros con sus asesores, más de 30 diputados, personal de seguridad, de enfermería, y tres manifestantes ingresaron a dialogar con autoridades".

Por último, sostuvo que “de confirmarse los rumores” es una situación complicada. “Uno no puede estar en contacto con una persona que viene de zona de alta circulación del virus, o caso contrario tiene que estar en aislamiento, pero no tenemos claro si estuvo cerca o no cerca, o si estuvo dentro del vehículo”.