El ministro Villada, duro con Héctor Chibán: “El diputado se equivocó y se sigue equivocando”

Luego de que se cuestionara el proceder del legislador por el regreso de su hijo de Buenos Aires, el ministro de Gobierno desaprobó y criticó su postura. “Lo que me aflige es que un funcionario transmita un mensaje erróneo frente a la situación sanitaria”, dijo.

Si bien ya se iniciaron formalmente los pedidos de informes al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, Dirección de Epidemiología, al COE y al Centro de Operaciones, Control y Seguimiento del COVID-19 (COCS), las críticas por las actitudes del diputado Héctor Chibán van en aumento.

En este sentido, quien refirió al tema fue el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien ante FM Pacífico manifestó su preocupación por la desidia con la que el legislador maneja el tema y reprobó sus modos de proceder.

“Lo que me aflige profundamente es que un funcionario provincial transmita un mensaje erróneo frente a la situación sanitaria”

“El aislamiento es una herramienta fundamental para evitar la propagación del virus, no es chiste. Cuando una persona que llega a Aunor y va a aislamiento no decimos que en el camino puede hacer paradas, ir de visita. No se puede hacer eso”, explicó Villada señalando que fue un error por parte del legislador ir al lugar donde hay gente en aislamiento, aun siendo familiares.

“Desde ahí comenzamos a transmitir un mensaje erróneo, sino deberíamos permitir que los familiares de todos los repatriados vayan a Aunor y eso no se puede”, enfatizó el ministro. Otro error que para Villada es grave es la decisión del legislador de anteponer una denuncia penal a un médico.

“El diputado hace un video y gala de que se hizo los test pero termina transmitiendo una falta de conocimiento tremenda”.

Ampliando su foco de preocupación, Villada explicó que el test que se hizo el legislador no es útil ya que el virus demora en manifestarse. “Cuando uno estuvo en contacto con el virus tiene que esperar varios días para ver si se manifiesta la enfermedad, si él se hizo hoy el test después de haber estado el día anterior con alguien que estuvo en un lugar de circulación no sirve para nada”, señaló.

Cabe recordar que a pesar de todas las acusaciones y críticas por su actuar, el diputado Chibán se defiende argumentando que se trata de una persecución política.