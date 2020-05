Escándalo con Chibán: El Senado pidió un informe y calificó de “irresponsable” al diputado

Sigue las repercusiones tras el revuelo que se generó a causa del legislador Héctor Chibán, cuando uno de sus hijos regresó desde Buenos Aires junto a tres amigos. Los jóvenes estuvieron varias horas retenidos en el expeaje Aunor por supuestas irregularidades, por lo que el legislador se apersonó en el lugar, habría tenido contacto con los repatriados y este martes fue a la Legislatura donde compartió espacio con sus pares y con ministros.

En medio de las novedades sobre el tema y tras las palabras de Chibán donde manifestó su versión de los hechos, en la sesión de la Cámara de Senadores de Salta el tema no pasó desapercibido: sus miembros repudiaron lo ocurrido y aprobaron un pedido de informe donde solicitan a los Ministerio de Seguridad y de Salud que les den detalles de la eventual denuncia que el diputado habría realizado contra personal de la última cartera.

Al respecto del pedido, el senador Jorge Soto manifestó que éste “obedece a que tomamos conocimiento del episodio que vincula a un legislador provincial que parece ser radicó una denuncia contra la ministra de Salud y funcionarios de la cartera; en caso que sea cierto, es algo grave, atento que nosotros somos funcionarios que debemos tener la responsabilidad de llevar un mensaje a la comunidad, que somos todos iguales ante la ley”.

A esto agregó que desde el COE “están haciendo cumplir los protocolos, y cuando uno ocupa un lugar debe dar el ejemplo, si pretende ser diferentes o un trato diferentes por parte de las autoridades, es inaceptable”.

Quien también se manifestó al respecto fue la senadora Silvina Abilés, quien fue dura contra el diputado. “Me tomé el trabajo de escucharlo, y puedo asegurar que es un trabajo escucharlo, de ver las grabaciones que no son saludables a la salud mental de quien lo ve, y la verdad es que la prepotencia con que se dirigen al personal de Salud y de Seguridad deja mucho que desear”, indicó.

También comentó que le consultó al ministro de Seguridad, Juan M. Pulleiro, sobre lo ocurrido, quien le habría comentado que “su hijo (por el de Chibán) no tenía domicilio en Salta y no podía acreditar en ese momento el domicilio en la provincia, por eso se lo demora en el control, no es que quedó 12 horas en pos de una persecución política, sino que fue hasta que acreditó lo que se exige, todo esto es información del ministro de Seguridad”, justificó la senadora.

Finalmente espetó que “es de una gran gravedad e irresponsabilidad que se haya hecho presente en la Legislatura, con el riesgo de contagiar a todas las personas que circulan aquí, donde buscamos guardar los máximos controles, para que de pronto su actitud irresponsable ponga a toda una Legislatura en cuarentena”, concluyó.