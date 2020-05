Dio negativo el estudio de coronavirus realizado al diputado Chibán

El legislador radical, acusado de mantener contacto estrecho con un repatriado de Buenos Aires y no cumplir la cuarentena obligatoria, dio a conocer los resultados de sus análisis. No habría posibilidades de contagio en otros legisladores.

Luego que el diputado Héctor Chibán fuera acusado de mantener contacto con su hijo, recientemente repatriado de Buenos Aires, y asistir luego a la Legislatura cuando por indicación de un médico del COE debería estar cumpliendo cuarentena, el legislador radical se sometió a diferentes estudios.

Según las pruebas realizadas el centro de diagnóstico molecular y análisis clínicos BioNoa, no hay ningún indicio de coronavirus. No obstante, en el mismo informe aclaran que un resultado negativo no indica la suspensión de la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud de Nación en el DNU de Emergencias por Covid-19

“Me hice los estudios de coronavirus, PCR, IGG, y el IGM, los resultados son negativos, así que todos tranquilos”, expresó el radical a través de un video.

La noticia llevó tranquilidad a todo el cuerpo de legisladores e inclusive a algunos ministros del Gabinete del gobernador Gustavo Sáenz, quienes participaron de una reunión junto a Chibán. “Si se confirman los rumores, es una posibilidad que diputados y ministros entren en cuarentena", había advertido Gastón Galíndez, secretario administrativo de la Cámara Baja.