Vuelve la protesta en Tránsito, cortan la calle y se agudiza el conflicto

Los empleados de la de la secretaría de Movilidad Ciudadana, ex tránsito, vuelven a cortar la calle Santa Fe, en la intersección con San Luis, para hacer escuchar sus reclamos. Ayer, un compañero intentó arrojarse desde una antena, amenazando con quitarse la vida. Hoy realizan una sentada en la calle, impidiendo la circulación vehicular.

César Molina, secretario general de Ademus. Dijo en FM Aries: “Ayer a las 18:00 nos reunimos con concejales y funcionarios de la municipalidad, estuvo Cesar Álvarez. Le manifestamos el problema del avasallamiento de las tareas de los compañeros que ya no van a hacer infracciones. Dentro de la carta orgánica y las ordenanzas nos respaldan”.

El sindicalista se refirió a un convenio preexistente entre la Provincia y la Municipalidad “que se venció en Marzo, pero en un artículo expresa que automáticamente sigue en función el convenio. Pero los concejales, cuando salió el convenio el año pasado, es un convenio que no pasó por el concejo, entonces ellos dijeron que no era posible y que deben ver si es legal o no el convenio. Nos dieron la razón, por eso nosotros decimos que no es un capricho nuestro, por ley, ordenanza y por constitución estamos amparados”.