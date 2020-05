Reclamo en Tránsito: “Estamos abiertos al diálogo cuando dispongan, ellos son los que lo cortaron”

Siguen los problemas en las oficinas de Movilidad Ciudadana, ex Tránsito, donde algunos de los trabajadores vienen encabezando distintos reclamos, mediante asambleas y, en las últimas horas, la protesta de un empleado que amenazó con tirarse desde una antena.

Al respecto de estos inconvenientes InformateSalta dialogó con Daniel Nallar, titular de la Coordinación Jurídica y Procuración, quien explicó que desde la comuna estuvieron buscando dar respuestas a sus demandas.

“Hace 10 días recibimos un petitorio de los agentes con distintos puntos y ayer nos reunimos para darles respuestas”, indicó Nallar informando que les aprovisionaron de elementos de trabajo, por ejemplo, cubriendo algunas faltantes y en disposiciones para otras soluciones. Sin embargo “cuando terminó la reunión, sorprendentemente nos manifestaron que si ellos no tenían la potestad de hacer multas en la vía pública, nada de lo que le dábamos les servía” y que no iban a levantar su reclamo.

Según explicó Nallar “hay una política del Estado Municipal para construir una ciudad más amigable para la gente”, para la cual tienen previsto “la revalorización de Tránsito, entregándole el ordenamiento urbano, de peatones, educación vial, y reservar los procedimientos de fiscalización y sanción de las multas a través de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, mediante un convenio entre el Municipio y el Gobierno de hace unos años que lo permite”, aclaró el funcionario.

Esta política sería el motivo que generó el descontento de algunos de los trabajadores, quienes encabezarían los reclamos. “Nos hubiera gustado que fueran claros desde el primer día, no entiendo el motivo, el no hacer multas a un agente no le reditúa más o menos plata, evidentemente es incomprensible la actitud”, sentenció el coordinador.

“Es increíble que tengamos esta situación que están haciendo vivir a toda la gente de Tránsito, porque no son todos, son unos pocos, por un capricho de querer salir a hacer multas”

Más allá de este malestar, Nallar aseveró que desde la Municipalidad están siempre dispuestos al diálogo, pese a que hoy indicó que son los agentes quienes lo interrumpieron. “Estamos abiertos al diálogo cuando dispongan, hoy ellos son los que lo cortaron”, concluyó.