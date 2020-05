Siguen las críticas contra Chibán: “Él omite contar una parte de la historia”

El escándalo por la actitud del diputado Héctor Chibán, acusado de repatriar a su hijo desde Miami de manera irregular y violar protocolos continúa a flor de piel en la Legislatura provincial, a tal punto que en la sesión del Senado, hicieron un pedido de informe sobre lo acontecido.

En diálogo con Sin Vueltas por InformateSalta, una de las integrante de la Cámara Alta Provincial, Silvina Abilés, indicó que el legislador provincial ‘omitió’ contar la parte de la historia sobre el motivo porque el que su hijo debió esperar mucho más tiempo que sus amigos para ingresar a la provincia.

“El diputado dice que es una persecución política porque los tres amigos de sus hijos pasaron antes que su hijo, creo que él tuvo que demorarse una o dos horas más, pero lo que no dice es que los amigos tenían domicilio en Salta Capital en cambio su hijo no tenía domicilio en Salta, y hubo que esperar que llegue la documentación que acredite que también tiene residencia en Salta. A eso se debió la demora en el peaje y no a una persecución política”, expresó.

Asimismo, criticó que Chibán difunda un video en sus redes sociales asegurando que él podía llevar a su hijo en su vehículo particular cuando conoce que el protocolo establece no tener contacto con personas repatriadas hasta que cumplan con la cuarentena obligatoria de 14 días.

“Hay un médico que le aclara que no está cumpliendo con los protocolos y que deberá hacer cuarentena y él contesta que se va a acuarentenar, ese es el término que el usa, sin embargo, lo incumple y encima se va a la Legislatura”, manifestó.

En este sentido, lo tildó de irresponsable y consideró que los legisladores son los primeros que deben dar el ejemplo en estos casos. “No puede tomar una simple demora como una persecución política entorpeciendo el trabajo del personal de seguridad y de salud”, disparó.

Finalmente, cuestionó que en su denuncia, Chibán ‘chapee’ ser diputado. “Yo creo que la tendría que haber hecho como un ciudadano común y me preocupa el chapear, me preocupa porque nosotros somos ante que nada servidores públicos, más allá de nuestro cargo”, concluyó.

