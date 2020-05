No se mueve: el día del Padre en Salta será el 21 de junio

Aunque a nivel nacional se plantea trasladar el día del Padre ante la imposibilidad de vender, en Salta ya se decidió que la fecha no se mueve y será, tal como estaba previsto, el 21 de junio. Así lo confirmó a InformateSalta, la secretaria de la Cámara de Comercio, Paula Dantur.

En este sentido, explicó que a diferencia de las grandes ciudades, principalmente Buenos Aires, a Salta la flexibilización de las medidas de aislamiento social por la pandemia del COVID-19, les permite tener sus negocios abiertos al público.

“Hemos tenido una reunión el Consejo Directivo de la Cámara para tratar este tema particular, hemos resuelto no trasladarlo o no sumarnos al traslado. Hay pros y contras de no pasarlo, pero la razón principal sería acá ahora estamos trabajando, en junio posiblemente estemos trabajando y en julio no sabemos. La razón que motiva a ellos a pasarlo, a nosotros no nos toca a Salta como provincia”, detalló.







En relación a las expectativas que tienen sobre las ventas, advierten que no será un día del Padre ‘normal’ y que seguramente se verán disminuidas en relación a años anteriores. Desde la apertura, solo algunos rubros lograron mantener un buen ritmo.

“No hemos recuperado ventas para nada, estamos aproximadamente en un promedio de un 50%, según un relevamiento que hicimos. Algunos rubros si están trabajando bien, pero son muy particulares, como ser tecnología, ellos venden, el resto no están vendiendo como antes, así que la expectativa es que no va a ser un día del Padre normal, va a ser por debajo de lo normal, va a ser por debajo pero va ayudar a sumar números en las ventas”, manifestó.

Finalmente, comentó que están manteniendo conversaciones con las tarjetas de crédito para impulsar promociones. “Vamos a ver si podemos largar afiches como para identificar las promos y el evento en sí para fomentarlo. Todavía no tenemos acordado nada pero si estamos en tratativas”, dijo.