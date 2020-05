Ginés González García criticó las protestas contra la cuarentena: "Hay una especulación política"

El ministro de Salud de la Nación dijo que "es difícil" que no se extienda el aislamiento.

El ministro de Salud de la Nación Ginés González García habló este sábado sobre una posible continuidad de la cuarentena y se refirió a las protestas que se organizan en contra de las medidas del Gobierno y dijo que "hay un especulación política. No pasa solo acá, es la ideología de Trump o Bolsonaro", informó TN.com.ar

El funcionario se refirió a la posible continuidad del aislamiento y aseguró: "Es difícil que no se extienda". Esta etapa de la cuarentena culmina el 7 de junio.

"Hay una especulación política. Pero no solo acá: es la ideología de (Jair) Bolsonaro, de (Donald) Trump y pasó en España también. Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas", aseguró el ministro en diálogo con Radio Mitre. "La libertad todos la valoramos pero estamos haciendo las cosas por el bien común. Es tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a otros", señaló.

"La derecha del mundo se ampara en los derechos individuales. Nosotros los respetamos pero tenemos la obligación de defender los derechos colectivos", agregó.

Por otra parte, González García se refirió al reclamo de quienes atraviesan la situación económica más delicada, como es el caso de comerciantes y de varias industrias afectadas por el parate que generó la cuarentena. "El "Gobierno está haciendo mucho esfuerzo para ayudar a todos. No es fácil para nadie pero debemos actuar para evitar dolor y muerte" .

Respecto a las medidas que analizan de cara a la finalización de otra etapa de aislamiento, el 7 de junio, el Ministro reconoció que la curva de contagios continúa en aumento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Es difícil que no se extienda y relajar en un momento de curva ascendente. Estamos evitando una mayor consecuencia que es que haya mas muertes", señaló.