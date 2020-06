El intendente de Aguaray confirmó que los casos positivos no hicieron cuarentena

Enrique Pardo, intendente de Aguaray informó que hoy recibieron la noticia de dos casos positivos de Coronavirus. “Hoy recibí la llamada del Hospital de Aguaray, me junté de forma urgente y me confirman que hay dos casos positivos de COVID-19 en Aguaray, se trata de dos personas que vinieron de la provincia de Neuquén, no se encuentran aquí, pero estamos muy propensos”.

“Les pido tranquilidad, se están haciendo los aislamientos obligatorios de las personas con las que tuvieron contacto, una de avanzada edad y otra joven. Me duele mucho informar esto, lo veníamos planteando, creo que es hora de que tomemos conciencia, ojalá el hisopado de estas personas que están aisladas de negativo”, dijo.

“Pido a Santa Teresita que nos proteja, nos acompañe y no nos deje solos. Vamos a tomar medidas mucho más drásticas, aislar a Aguaray no estaba en los planes, he consultado donde no lo recomiendan, pero desde esto momento volvemos a la fase uno de la cuarentena”.

“El virus ya se encuentra circulando en la ciudad, esto no es un caso hipotético estamos hablando de hechos reales, recemos y oremos. Me preocupa mucho la hoja de ruta se está trabajando con los pacientes aislados”, añadió.