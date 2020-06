El panorama empresarial de Argentina después de COVID-19

Hasta ahora, Argentina ha registrado un total de 17.402 casos de coronavirus, con 556 muertes, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Los casos de COVID- 19 comenzaron a extenderse rápidamente, frenando los negocios. El gobierno fue desde cerrar las escuelas durante 15 días y clausurar las fronteras para los extranjeros no residentes hasta ordenar el aislamiento obligatorio el 20 de marzo. Todos se tienen que quedar en casa. La gente sólo puede salir a comprar productos básicos, como alimentos y medicinas.



Farmacias, tiendas de comestibles y supermercados siguen abiertos, pero la policía está en las calles, parando a los que no tienen una justificación válida para salir. Sólo los periodistas, los profesionales de la salud y las personas que trabajan en la industria alimentaria, farmacéutica y petrolera pueden ir a trabajar.

La economía argentina antes de Covid 19



De hecho, el país ha estado en crisis desde mucho antes de Covid-19; todavía sigue sufriendo de una debilitante devaluación en 2018 que alimentó una de las tasas de inflación más altas del mundo y podría llevar al noveno incumplimiento de la deuda soberana del país.



Argentina ha disminuido drásticamente sus previsiones económicas para 2020 debido a la pandemia de coronavirus, según un análisis del gobierno que estimó una contracción del 6,5% para el año, estando la actividad estancada por un bloqueo nacional y una débil demanda mundial.



El anteproyecto de pronóstico, frente a un análisis anterior que estimaba que la economía se contraería entre el 1% y el 1,5% este año. El Ministerio de Economía predijo un crecimiento del 3% en 2021, sin cambios con respecto a su análisis anterior de marzo, que no incorporaba el impacto de COVID-19.



Los grandes exportadores, como la Argentina, tienen cada vez más dificultades para vender sus productos

Argentina es un país de plenitud, produciendo cereales, vegetales, carne y fruta, todos productos que siempre fueron demandados en algún lugar. Y sin embargo, su industria de exportación se ha visto muy afectada por el bloqueo mundial provocado por el virus, que según la ONU podría conducir a restricciones de exportación a nivel mundial.



En 2019, Argentina fue el mayor exportador del mundo de harina y aceite de soja, y el tercero de maíz. También fue un gran exportador de carne y vegetales. Pero esas exportaciones comenzaron a caer en enero cuando el coronavirus comenzó a propagarse en China, un importante colaborador de negocios. Las exportaciones argentinas en febrero bajaron un 35 por ciento frente al mismo mes de 2019, según el instituto estatal de estadísticas.



Los mercados europeos también detuvieron las compras, lo que significa que los productos agrícolas o bien se guardaban en plantas de procesamiento o a veces se enviaban pero no necesariamente llegaban a su destino final. Los argentinos no corren peligro de quedarse sin alimentos, pero los exportadores temen que sus negocios se hundan si no pueden comerciar con sus socios extranjeros.









Lo que el gobierno hará para después de Covid



Además, se ha establecido un programa de asistencia de emergencia para proporcionar auxilio a los empleadores cuyas empresas han sufrido a causa de la pandemia de coronavirus en la Argentina. Algunos de los beneficios incluyen el aplazamiento y la reducción de los pagos de las contribuciones de los empleadores al Sistema Integrado de Seguridad Social argentino y el pago de una parte de los salarios de los empleados para que sean cubiertos por la Administración Nacional de Seguridad Social.



Se ha establecido un programa de asistencia de emergencia para proporcionar alivio a los empleadores cuyas empresas han sufrido a causa de la pandemia de coronavirus en la Argentina. Las medidas incluyen exenciones fiscales para los sectores más afectados de la economía argentina y un pago único de 10.000 pesos (155

dólares) a los 3,6 millones de hogares del país que dependen de los ingresos de un trabajador autónomo o informal.



Pero los expertos dicen que es muy poco, y que es muy improbable que Argentina pueda reactivar su economía este año. ¿Qué podemos esperar después de Covid?



No se puede decir con certeza qué pasará con la economía, pero es evidente que el impacto será sustancial y dominante. Y parece que lo peor está por venir. El paisaje empresarial del país probablemente sufrirá mucho al principio, pero debido a la ayuda del gobierno y a la rápida reacción, el país se desarrollará mucho mejor que otras economías mundiales.