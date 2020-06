"La clave es el fernet con coca" confesó sonriente la abuela cordobesa que cumplió 100 años

La pandemia de coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio frenó una gran cantidad de actividades y también afectó a una importante porción de la población.

Pero la que parece inmune a todo esto es Elena, una cordobesa que cumplió 100 años y lo celebró con toda su gran familia a través de la aplicación Zoom.

Ni remedios, ni actividad física, ni juegos mentales, para ella “la clave es el fernet con coca”, aseguró entre risas.

Aunque, en verdad, aclaró: “Mi mamá siempre tuvo la costumbre de tener fernet guardado y nos daba un traguito para hacer bien la digestión. De ahí me quedó la costumbre de probarlo, no tomarlo porque no me gusta”.

Esta abuela bien cordobesa llegó a una cifra que siempre es histórica y más si se tiene en cuenta el “familión” que logró formar.

Es que Elena tiene tres hijos, siete nietos, catorce bisnietos y seis tataranietos, según contó a El Show del Lagarto.

Actualmente vive en barrio Jorge Newbery, pero es nacida y criada en un campo en cercanías a Morteros, luego estuvo en Brinkmann, para finalmente recalar en Córdoba donde atendió una carnicería. /Vía País