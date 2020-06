Madre salteña desesperada acusó al ex “Profe” de abandonar a su hija

La joven, de 28 años, se encuentra en estado vegetativo. Su mamá, domiciliada en barrio San Ignacio, señaló que desde marzo “Incluir Salud” no le brinda cobertura. Necesita pañales, elementos básicos para su alimentación y alguien que pueda cuidarla. “Ya no sé que hacer”, expresó.

En el marco de las restricciones por la pandemia del coronavirus, una madre salteña, con domicilio en Barrio San Ignacio, atraviesa momentos de desesperación debido a que desde marzo se le suspendió la cobertura por parte del Programa Federal Incluir Salud (Ex-Profe) a su hija, de 28 años, quien está postrada a la cama desde que cumplió 15 años.

Foto ilustrativa

Vicenta, en diálogo con Multivisión Federal, señaló que necesita con urgencia pañales extragrandes, y los elementos básicos de su alimentación, entre ellos, leche deslactosada, y los suplementos secalbum, polimerasa y ensure. “Son cosas básicas de ella para alimentarse, y el Profe no me las está dando desde marzo, me dijo que no hay".

“Yo necesito que el gobierno o alguien me diga mensualmente vení a retirar 200 pañales o lo que pueda”

Además también pidió por alguien que se encargue de sus cuidados puesto que necesita trabajar y cada año se vuelve más difícil brindarle la atención necesaria. “Yo ya estoy grande, tengo 57 años y no puedo manejarla a ella ya, soy una mujer grande y estoy enferma, necesito que alguien me ayude porque ya no puedo más”, dijo.

También se refirió a su difícil situación económica. “Tengo un sueldo básico de 3500 pesos y la pensión de ella y mi marido que por ahí trabaja y por ahí no. Y en total 13 mil pesos para vivir al mes, yo tengo que pagar una boleta de luz, de gas y tengo que comprar las cosas que ella necesita diariamente, yo necesito una ayuda, pero ya".

“Te soy sincero, hoy le puse el último pañal que tenía, no tengo más pañales”

Por último, relató cómo vive el día a día. “Al material descartable yo lo tengo que lavar y volver a usar, cuando a mi el médico me dijo uno cada alimentación porque es un material descartable pero el (ex) Profe no me lo está dando, me está dando la manguera y no la mamadera”, finalizó.

Para todo aquel que desee colaborar con esta familia, Vicenta Vargas dejó el siguiente número de teléfono: 387-5-702267.