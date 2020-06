Operativos de control en el Norte: Los intendentes de San Martín coordinan tareas conjuntas

Luego de que se conociera el caso de los dos pacientes de Aguaray que dieron positivo en COVID19 y abandonaron la localidad indebidamente, las autoridades de los municipios propusieron y concretaron reuniones para avanzar en los controles necesarios por el contexto.

En este aspecto, el secretario de gobierno de Tartagal, Santiago Vargas, explicó ante InformateSalta que estas reuniones permiten coordinar entre municipios el trabajo en común para dar seguridad en todo el departamento de San Martín, que ocupa gran porción de nuestra provincia.

De esta forma, Vargas señaló que en Embarcación se puso un nuevo control, coordinado por municipio, policía y gendarmería. “Esto nos permite tener un control inicial al ingreso, desde el sur, también se coordinó un control en el acceso norte de nuestra ciudad por el municipio de Salvador Mazza”, señaló el funcionario.

“Coordinamos trabajos entre Tartagal, Mosconi, Ballivián y Embarcación. La idea fue blindar un poco el departamento con estos controles”

En una segunda instancia de reuniones participaron el Intendente de Tartagal, Mario Mimessi, el Ministro de Producción y Coordinador Zona Norte COVID-19 de la Provincia, Dr. Martín de los Ríos Plaza, el Secretario de Salud Antonio de los Ríos, los intendentes de Embarcación Dr. Carlos Funes; de Aguaray Ing. Enrique Prado; de Gral. E. Mosconi Isidro Ruarte; de Gral. Ballivian Gerardo Córdoba y Rogelio Nerón de Santa Victoria Este.

En este sentido, Vargas expresa: “Se aprovechó para hacer pedidos sobre todo por el estado de infraestructura de salud que es precario. Sabemos que el gobernador tiene todas las intenciones y que se fueron entregando ambulancias, pero la preocupación hace que los municipios tengan que insistir en la llegada de médicos e infraestructuras para el Norte”.

“Lo que tenemos que dejar en claro es que no hay circulación viral, por ello la Ministra de Salud nos recomendó no volver de fase en los municipios donde no hubo positivos”

Resaltando el compromiso del Intendente Mimessi, como así también el de todos los que formaron parte de estas reuniones, Vargas explica que pudieron cubrirla ciudad y departamento coordinando de manera efectiva y rápida la readecuación de personal.

Para terminar, el secretario de gobierno de Tartagal marcó: “Ahora la preocupación vuelve a surgir del norte, en el límite con Yacuiba y sus casos positivos por lo que volveremos a mirar hacia el norte”.