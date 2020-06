Gerardo Morales pidió cerrar Jama por 7 días: otro camionero con coronavirus

Luego de confirmarse tres nuevos casos importados de coronavirus en Jujuy de hombres brasileros, Gerardo Morales se mostró molesto y adelantó que pidió a Nación cerrar por 7 días el Paso de Jama.

“No me importa lo que digan y el lío que se arme, yo como Gobernador tengo la convicción de cuidar a nuestro pueblo”, dijo en un principio el mandatario provincial destacando que tras los casos positivos toda la culpa recayó para los “jujeñitos” cuando en realidad Chile fue quién no dejó pasar al contingente de 20 camiones de Brasil.

“No soy presidente de Argentina, ni de Chile, ni de Brasil, soy gobernador de Jujuy y me toca cuidar al pueblo de Jujuy, con responsabilidad obviamente”.

Seguido Morales dijo que mantuvo durante la jornada de este martes charlas con miembros del Gabinete Nacional ya que solicitó cerrar por una semana el Paso Fronterizo de Jama “hasta que se calme todo”.

“A Bolsonaro no le importa la vida de las personas miren si van a testear a los camioneros. Desde Nación me decían que no saben si tienen test PCR en Brasil, no quiero meterme en más líos, pero en Brasil se está muriendo mucha gente”.

“Lo que habría que hacer con Bolsonaro cuando termine todo esto, es acusarlo por crimen de lesa humanidad por todo lo que está haciendo”, puntualizó el Gobernador.

Por último volvió a recalcar que continuará manteniendo diálogos con el Canciller, Felipé Solá, con la intención principal de que el Gobierno Nacional diagrame un protocolo internacional, en el cual exija como obligatoriedad realizarse un test PCR antes de entrar a Argentina.