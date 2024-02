Morales aseguró que los detenidos por la causa de los tuits son una organización de la Tupac

Tras meses de silencio, el ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales, habló de la detención de dos personas que publicaron twitters haciendo referencia a una supuesta infidelidad de la esposa del ex mandatario y poniendo en duda la paternidad de su hija de dos años. “No se trata de una causa por twittear, es una organización criminal”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.

Nahuel Morandini y Roque Villegas recuperaron su libertad el lunes tras 54 días presos, sin embargo Morales aseguró que la investigación arrojó que es una causa de una organización de la Tupac. “Aparece como una exageración desde un twitter, lo que sucede es que no se conoce la causa y se habla sin saber, yo conozco la causa por que soy víctima, soy querellante y mi mujer es querellante, puedo decir que de las pruebas que ha recolectado el Ministerio Público Fiscal, de los celulares, el twitt y la masificación es la consecuencia de lo que hay en la acción posterior de esta organización y planificación de hacer difundir una mentira una infamia para hacer daño”.

Aseguró una y otra vez que todo es una mentira, sin embargo esto ha afectado gravemente a su familia. “No quiero revictimizar a mi hija ni a mi mujer, pero por cómo están las cosas, me parece oportuno ser escuchado”, dijo.

Considera que estas personas y otras tantas lo que hicieron fue “organizar, crear, planificar, difundir, tornar incierta y alterar la identidad de dos años”. “Es un grupo de por lo menos 13 personas que participan en un Whatsapp entre otras personas y que algunos textuales que surgen desde diciembre inventaron una infidelidad en mi mujer, desde septiembre y luego en otras fechas de diciembre vuelven a intentar todo lo que fue una mentira”.

"Es una organización delictiva, destruyeron la honra de mi mujer con una mentira"

Muy afectado se preguntó más de una vez: “Qué le digo a mi hija de 2 años que comienza el jardín la semana que viene, cuando me pregunte quién es el padre, cómo resuelvo la situación, en qué va a terminar la salud psicológica de mi hija después de semejante delito, que tiene que ver con tornar incierta su identidad; el daño es irreparable. Mi mujer no quiere ir a trabajar, no quiere ir a reuniones sociales, está en tratamiento psicológico”.