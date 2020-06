UCASAL inicia hoy su cronograma de exámenes presenciales

Así como lo anunció jornadas atrás el rector de la Universidad Católica de Salta, Rodolfo Cornejo, la casa de altos estudios consiguió la autorización del COE para realizar las mesas de exámenes de los turnos de junio y julio de manera presencial.

Estos turnos de exámenes inician en la jornada de hoy, fecha que marca el regreso de los alumnos al campus de la UCASAL. En este sentido, la vicerrectora de la institución, Constanza Dietrich, se manifestó ante InformateSalta, mostrando su entusiasmo por esta propuesta de “nueva normalidad” en el nivel universitario.

“En el mes de mayo hicimos una presentación de protocolo en el COE, solicitando autorización para poder volver al campus y tomar los exámenes ordinarios de junio y julio de manera presencial”, explicó Dietrich, añadiendo que las mesas de evaluación inician hoy y se extenderán hasta el 31 de julio.

“Apelamos a que el alumno venga al campus, volver a la nueva normalidad fue algo muy demandado por ellos. Cabe aclarar que no estamos hablando de clases, ni prácticas: eso estará previsto cuando salgan las pautas que baje Nación”

Habiendo llegado la fecha de las primeras mesas de exámenes, la vicerrectora de UCASAL confirmó que está todo listo para hacer frente a la situación: “Están en marcha el protocolo de ingreso, el protocolo de permanencia y los requisitos establecidos previamente que fueron aprobados el 10 de junio. De ahí empezamos a trabajar la vuelta al campus, la organización de las aulas y de los equipos de apoyo”.

Contemplando la realidad de los alumnos

Dentro de las consideraciones que anticipó el rector Rodolfo Cornejo, la casa de altos estudios estará atenta a todas las consideraciones y dificultades que los alumnos pudieren tener a la hora de presentarse a rendir.

Sabiendo que muchos de los estudiantes son del interior y el traslado no se da con normalidad, UCASAL informó a la comunidad educativa que podrán plantearse todas estas situaciones particulares para llegar a un acuerdo para que los alumnos puedan rendir. En este sentido, Constanza Dietrich explicó que se instrumentarán los medios digitales para tomar exámenes. Lo mismo ocurrirá con los alumnos residentes en Salta que no pudiesen trasladarse ya que el colectivo interurbano de pasajeros no está autorizado para trasladar a los estudiantes.

Para finalizar, Dietrich expresó ante InformateSalta que el calendario académico se mantiene igual a como se planteo al inicio del año lectivo: “No se cambio el calendario académico: lo único diferente es que las dos semanas que estaban previstas de receso en medio se usarán para tomar exámenes”.

Así como asegura la vicerrectora de la institución, los alumnos pueden inscribirse hasta 48 horas previas a la mesa. Con estas consideraciones, Dietrich expresó que las inscripciones vienen dándose con normalidad: “Son números similares a los del año pasado e históricamente”, concluyó.