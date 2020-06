“No me interesa ser mujer”: esto dijo Flor de la V cuando le preguntaron por qué no se opera

Florencia de la V es una de las caras más queridas y conocidas dentro de la televisión argentina.

Luego de que consiguió su DNI con el cambio de género, su lucha con el colectivo LGBTQI no tuvo descanso.

“Ahora tengo una voz. Tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo: soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo”, dijo Flor en diálogo con revista Gente.

Al ser consultada sobre por qué no se hizo una operación de cambio de sexo, la mediática, fiel a su estilo, contestó: “En ningún momento se puso en duda: a mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así”.

“Trabajo en este país machista desde hace 25 años, pero sigue pasando que subo una foto en bikini y a muchos le importa lo que tengo debajo de la bombacha”, dijo.

Y habló sobre la importancia de visibilizar los problemas de la comunidad trans: “Hoy siento que no es suficiente con estar en los medios: tengo que hablar de mi colectivo. Reclamar por el cupo laboral trans, pedir que dejen de matarnos y que la gente se ponga en nuestro lugar“, pidió.

Sobre este último punto, Flor hizo un llamado a tomar conciencia: “Que piensen en todas esas niñas que son echadas de sus hogares y no tienen ninguna otra posibilidad que la prostitución”. /Vía País

Flor de la V en su época juvenil