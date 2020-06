Concejales advierten irregularidades en el llamado a licitación para la recolección de residuos

El contrato entre la Municipalidad y Agrotécnica Fueguina vence en septiembre y aún no se presentaron las condiciones en las que se llevará adelante la licitación para concretarse un nuevo acuerdo con otra empresa o con la misma. Ayer, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, ediles cuestionaron que hasta el momento no se haya elaborado el pliego.

“Con el final de un contrato en puerta, y la necesidad de firmar otro, me pregunto por qué la Municipalidad no actuó con la urgencia que se merece el tema. Hoy están a menos de 100 días del final del contrato y por lo que veo, está todo muy por encima. ¿Cómo verificó la municipalidad el grado de cumplimiento del pliego de bases y condiciones por parte de la empresa, cómo evaluó el grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente por parte de la empresa?”, expuso la edil Laura García.

García cuestionó la falta de estudios que comprueben si Agrotécnica Fueguina cumplió con la recolección establecida por contrato, “la disposición de los residuos, la restricción en la admisión de determinados residuos, los procedimientos correspondientes en la operación de relleno sanitario, el mantenimiento de áreas rellanadas, la forestación de los módulos terminados, la planta de captura y quema de gas”.

La concejal pidió que autoridades de la empresa se presenten con “con informes en mano y nos expliquen con datos y detalles. Hasta el momento vimos una lista de incumplimientos que son causal de multas que al parecer el municipio no tiene ganas de labrar, faltas graves que me llevarían a pensar que Agrotécnica fueguina no debe presentarse nuevamente en el próximo llamado por reiterados incumplimientos”.







La concejal Romina Arroyo expresó: “me preocupa muchísimo el trabajo que está haciendo la Municipalidad con respecto al pliego de Agrotécnica Fueguina. Los concejales hemos presentado un listado con puntos básicos, claves para la elaboración del mismo”.

La edil del Bloque Salta Tiene Futuro agregó: “Entiendo que el municipio tiene personal técnico preparado y que esos puntos clave, al momento en que se presentó, ya debían estar trabajados a esta altura del año, y si no tienen un personal especialidad, que lo contraten. Realmente el servicio de recolección y disposición de residuos, que vence en septiembre, el pliego ya debería estar presentado en este concejo. Por una cuestión de respeto a la ciudadanía y de transparencia”.