Preocupa el poco turismo interno y piden a los salteños viajar por la provincia

Pese a la reactivación del turismo interno en la provincia de Salta, en el marco de su buena situación epidemiológica en la que se encuentra dentro de la pandemia, en el sector aún no avizoran un horizonte que los tranquilice por la crisis económica que generó el aislamiento.

En diálogo con CNN Salta – 94.7 MHZ - el presidente de la Cámara de Hoteleros, Gastronómicos y Afines, Eduardo Kira, señaló que el panorama aún es difícil. “Esta es la peor de las crisis, no sabemos cuándo terminará, el sector necesita la ayuda del Gobierno para que los establecimientos puedan seguir manteniéndose, también a nuestros colaboradores”, manifestó.

Del mismo modo precisó que, más allá de la reactivación, el turismo interno “es poco, la economía de la gente no es de las mejores, el salteños no tiene dinero para salir y también está aparejado con el miedo, no viaja con absoluta tranquilidad”, comentó.

No obstante, Kira se mostró agradecido con el Gobierno de la Provincia ante la reapertura de la gastronomía primeramente y luego del sector turístico. “Hay voluntad del Estado para ayudarnos, pero del local”, hizo la diferencia, recalcando que desde Nación aún falta compromiso para asistir a la actividad, golpeada por la pandemia. “Piensan como porteños, no como las provincias”, sentenció en "La Mañana de CNN Salta".

También sumó que en los últimos años, pese al crecimiento del sector, “año a año hemos venido perdiendo rentabilidad con la excesiva presión fiscal que tenemos, con los excesivos aumentos en servicios”.

Ante esta dificultad pidió a la gente que se anime a viajar y a ayudar a reactivar la provincia. “Quien pueda hacerlo, que lo haga, va a ayudar al vecino, al coprovinciano, quienes puedan que viajen por la provincia y que la vivan”, concluyó en radio CNN Salta.