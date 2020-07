Se implementará un control con fajas al transporte de carga

Las cintas serán colocadas en los camiones que ingresen a la provincia, servirán para los controles por las rutas y demostrarán que el conductor no haya descendido de los rodados.

Dentro de las medidas que sigue tomando el Gobierno, a fin de controlar el avance de la pandemia y evitar nuevos casos de coronavirus en la provincia, se anunció una nueva disposición que regirá para los camiones de carga, la cual consiste en fajas de seguridad que se les colocarán durante su paso por Salta.

Durante la conferencia de prensa realizada esta mañana, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anticipó los detalles: “desde el Ministerio de Seguridad se han diseñado unas fajas para que, en el ingreso a nuestra provincia, se puedan identificar a esos vehículos, para que puedan transitar con mayor facilidad”.

Recordando que el transporte de carga sigue habilitado, pese al cierre del territorio provincial anunciado el fin de semana, el funcionario agregó “se producen situaciones no sólo en el acceso a la ciudad (por la Capital), sino en el paso de toda la provincia, (por eso) arbitramos mecanismos para que esto sea más fluido, que estos camiones no entorpezcan la circulación de personas que no tienen que ver” con el traslado de cargas.

Villada puntualizó que “vamos a ser cautos y cuidadosos, con los intendentes iremos viendo, no queremos generar problemas ni desabastecimiento peor queremos hacerlo de manera controlada”. Por lo tanto dichas fajas de control se van a poner a funcionar “desde el día de mañana”, en referencia al miércoles.

“Todos los camiones tendrán esa faja que garantizará en los distintos controles que no hayan descendido en ningún lugar, que lleva su carga de un lugar a otro y estará explicado” en el texto de dicha cinta. “Creemos que esto flexibilizará muchas cosas”, concluyó el ministro.