A partir del miércoles 15 la administración pública trabajará con guardias mínimas

A más de una semana de las últimas disposiciones, el pasado sábado el gobernador Gustavo Sáenz anunció nuevas medidas en el marco de la Pandemia. Durante su discurso reconoció que cambiaron las disposiciones a último momento, ya que todo hacía suponer medidas más duras.

“Venía convencido de una cosa pero estoy completamente seguro y confío en los salteños”, reconoció.

El mandatario, en relación a los salteños, reconoció el acatamiento a las medidas tanto en el ciudadano común como así también en comerciantes y repudió el accionar de otros pocos que habiéndole perdido el miedo a la enfermedad pierden el respeto hacia los demás,

“Hay algo que me preocupa y me sorprende, hay muchos que creen que esto es una gripe más y cuando veo casos como en Jujuy, como ese joven policía que murió, son indicadores que nos muestran que no solo los adultos o los que tienen enfermedades pre existentes. No puedo entender que aquellos que no tienen miedo no tiene respeto a los que sí tienen miedo”, expresó.

En este marco Sáenz dio nuevas disposiciones.

"He decidido con el grupo de trabajo tener una cuarentena administrada, controlada. Así evitar circulación de la gente, o la menos posible, garantizando la libertad de muchos que tienen la necesidad de trabajar. La Administración Pública trabajará con personal esencial, a través del tele trabajo con guardias permanentes. A esto se le suman el Poder judicial, Poder legislativos. Los municipios podrán administrar sus restricciones siempre consultando con el COE".

“Todos los que puedan quedarse en casa que se queden. Cuiden a sus adultos mayores”, concluyó.