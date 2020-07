Alquileres congelados: Para Biella, “no hay necesidad de prórroga”

Tras el pedido realizado por la Federación Nacional de Inquilinos de extender el congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos hasta el fin de marzo del año próximo, Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, en diálogo con InformateSalta, consideró que “no hay que intervenir el mercado excepto en los distritos que están complicados”.

Los inquilinos fundamentaron su reclamo en una encuesta realizada en todo el país , donde el 31.1% manifestó dificultades para cumplir con el pago del alquiler del mes de julio. "Nosotros pasamos del 4% de mora a casi al 24% en lo que es vivienda, pero ahora estamos con curva descendente", manifestó en referencia a Salta.







En ese marco, indicó que a raíz de las últimas flexibilizaciones en la provincia, mucha gente volvió a trabajar y pudo cumplir con sus obligaciones en lo vinculado a la parte habitacional. “No le estamos viendo hoy en día a este segmento problema alguno para pedir la necesidad de prórroga”, contó.

No obstante, diferenció la situación de algunos comerciantes. “Hay una parte del comercio, sobre todo los que tienen empleados, que le está costando un poco salir, pero sabemos que la mayoría de los propietarios le han hecho importantes descuentos, no solo no le han hecho actualizaciones, sino también le hicieron quitas”, sostuvo.







Por último, detalló que hubo mucho acompañamiento al inquilino. "Mucho más al que no pudo abrir, o abrió con grandes dificultades”, finalizó.