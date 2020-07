Memoria y Movilización destacó la gestión de Gustavo Sáenz y Alberto Fernández frente a la pandemia

Desde el espacio de Memoria y Movilización dieron su visto bueno a la gestión que viene realizando el Gobierno de la Provincia, conducido por Gustavo Sáenz, sobre todo en la labor durante estos meses de pandemia, como así señalaron que están sin contacto con Sergio Leavy, con quien fueron a las elecciones el año pasado.

El dirigente del partido, Martín Ávila, dialogó con el programa De Buena Fuente (TV2 Salta) y analizó el panorama político actual, dando su aprobación a cómo la gestión de Sáenz ha sabido encarar al coronavirus.

“Apoyo las medidas que vienen tomando tanto Alberto Fernández como Gustavo Sáenz en relación a la pandemia”, señaló Ávila quien resaltó que “en estos tiempos hay que sumar y, en ese sentido, tienen que ser todas las intervenciones”.

Del mismo modo recalcó que dado el contexto actual “no nos tenemos que guiar con la famosa grieta, sino que es hora de dar el ejemplo”, buscando la unión. “Las intervenciones políticas tienen que ser para sumar (…), no es necesario plantear contiendas políticas, pero hay gente que cree que siguen las elecciones” agregó.

Sobre este punto recordó que desde Memoria y Movilización fueron junto al PJ acompañando al espacio de Sergio Leavy en las elecciones del 2019, en las cuales no consiguió la gobernación. “Con Leavy no tengo contacto, pero firmó hace poquito una solicitada con el vicegobernador, Antonio Marocco, por el caso Gutiérrez, donde quizás acordaron que el Frente de Todos sea más amplio, lo que me parece bien”, analizó.

Sin embargo fue crítico: “Nosotros seguimos trabajando con Libres del Sur y el Partido Justicialista, que estuvieron dentro del Frente de Todos, donde no nos dieron un espacio para tener opinión y decisión”. Así destacó al ex candidato a intendente, David Leiva, de quien comentó: “Si alguien podría estar posicionándose a futuro por la cantidad de votos obtenidos, es David Leiva, pero no lo está haciendo”.

Finalmente también resaltó al ex ministro de Economía, Emiliano Estrada, de quien comentó que “era autoridad del PJ y me parece bien que forme parte de la CAP”.