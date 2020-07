El primer caso positivo de COVID-19 en Salta donó plasma para tratar a otros enfermos

En la jornada de ayer, el abogado Matías Adet, quien fuera el primer caso de covid en Salta tras su regreso de Europa, se acercó al Centro de Hemoterapia de nuestra ciudad. Allí se dispuso para que le practiquen la extracción de sangre que le permite donar su plasma para ser utilizado en el tratamiento de otras personas con COVID-19 que lo requieran.

Matías Adet fue el primer caso positivo de coronavirus en Salta y también el primero en recuperarse. Recibió el alta médica el pasado 6 de abril. Tras tres meses de aquella recuperación, el abogado salteño tomó la decisión de donar plasma para incentivar a otras personas a donar también.







"Son evidentes los beneficios que puede traer el plasma para ayudar a pacientes que están en una situación de gravedad y hasta para salvar vidas, por lo que sería una locura no donar cuando es algo tan sencillo, que no duele y que solo me significaron 40 o 50 minutos de mi día", afirmó Adet a El Tribuno.

Adet, junto a otros cuatro salteños, llegaron del Viejo Continente el 12 de marzo, día en el que el Poder Ejecutivo Nacional decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Fueron acusados en un mismo expediente por supuesta violación del protocolo sanitario. Se señalaba que deberían haber cumplido una cuarentena en Buenos Aires antes de volver a Salta. La causa sigue su curso.