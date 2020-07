Turismo interno: Municipios del Valle aúnan criterios para seguir recibiendo a salteños

Sigue la preocupación en torno a la situación epidemiológica por la que atraviesa Salta, con el aumento de los casos de coronavirus que se registran a diario, contexto en el cual han sido muchos municipios los que han decidido cerrar sus puertas al turismo interno, a modo de prevención a los contagios que se pudieran generar, pese a que aún no se confirma oficialmente la circulación viral comunitaria.

En medio de ese contexto, este miércoles hubo una reunión entre el presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, y 10 jefes comunales del Valle Alto y Valle Bajo, quienes expusieron sus preocupaciones sobre cómo se vivió días atrás el masivo circular de personas, pero también definiendo la necesidad de nuevas medidas preventivas para que la actividad siga realizándose.

Al respecto InformateSalta dialogó con Daniel Moreno, quien destacó el buen ánimo en el encuentro. “Ellos querían charlar, tuvimos un diálogo constructivo, la idea es seguir trabajando junto al Gobierno, unidos con la Provincia”, adelantó el presidente del Foro de Intendentes.

Dicho esto amplió que los intendentes “me marcaron puntos que no son cosas difíciles de solucionar, cuando un sábado al mediodía tenés más gente paseando que en la peatonal Florida ¿qué hacen? ¿Cómo se trabaja con personas que no llevan reservas, vouchers, no llevan nada?”, en referencia al mecanismo de autorización para desplazarse por la provincia para turismo interno.

Moreno recalcó a InformateSalta que hubo mucha gente que no hizo las reservas, que viajó sin una actividad específica para realizar o con documentación irregular. “Mucha gente quería entrar pero no tenía domicilio en Salta, llevaban pasaportes, la gente se puso nerviosa”, espetó agregando que por esto los intendente pidieron “refuerzos, capacitación en hoteles, en gastronomía, cosas básicas para poder seguir trabajando con el Gobierno y apoyando lo que están haciendo, en medio de la preocupación” por seguir preservando las medidas sanitarias en medio de la actividad.

En cuanto a los municipios que han decidido cerrar sus accesos suspendiendo la actividad recreativa, Moreno los respeto. “Cada municipio es autónomo, con el miedo de sumar casos lo están haciendo”, reconoció, reafirmando que aquellos que decidan viajar lo hagan “con una razón, con una actividad para que concreten”.