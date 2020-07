Panadería social: Adeudan los aportes de los trabajadores desde la gestión anterior

Desde hace tiempo, InformateSalta venía haciéndose eco de la incertidumbre y malestar que se vive en la Panadería Social. Agravándose su situación con la pandemia, los trabajadores de esta dependencia denunciaban demoras a la hora de cobrar sus sueldos, además de no contar con obra social, ni aportes jubilatorios, ni ART.

Ahora, este medio se comunicó con Aldo Jarsún, empleado de la Panadería Social, quien remarcó los problemas vienen desde 2017, los últimos meses de la gestión anterior estuvo Darío Madile, actual presidente del Concejo Deliberante capitalino, estaba a su cargo.

“Hubo problemas de sueldo, atrasos con el pago, con la obra social, con la ART, con los aportes jubilatorios, en la AFIP está todo negativo, no están haciéndose los aportes y eso es un riesgo, nosotros trabajamos con máquinas industriales”, resumió Aldo.

Según señaló, los problemas vienen desde hace tiempo, cuando “Madile entró en los últimos seis meses” de la gestión municipal anterior. La actual presidenta de la Panadería les indicó a los empleados que los pagos “se están demorando porque agarraron un cargo con faltantes, con deudas, se comprometió (a arreglar los problemas) pero por el momento está todo cortado”, lamentó.

“En los meses de Madile siempre tuvimos problemas”, recordó el trabajador, haciendo hincapié en “los atrasado para cobrar los sueldos”, los cuales siguieron con moras pero que actualmente los están pudiendo recibir a pesar de la crisis por la pandemia del coronavirus.

“Estamos con el sueldo al día, pero no tenemos los aportes jubilatorios, de obra social y ART”

Como si fuera poco, hay empleados que no están pudiendo ir a trabajar por ser del grupo de riesgo ante la pandemia, otros enfermos y otros aislados por ser contactos de casos positivos de coronavirus. Y sin embargo, “nunca se dejó de trabajar, no hay escuelas pero todos los días se produce para los hospitales o instituciones, todos los días sale la camioneta a las 4.30 AM, con frío o calor”, concluyó a InformateSalta.