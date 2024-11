“Era mi herramienta de trabajo”: Entró a comprar, salió y le habían robado su moto

Un mal momento es el que está viviendo una salteña luego que un desalmado aprovechó que ella había ingresado en un comercio de lácteos, en la zona sudeste de la Capital, para fugarse robando la motocicleta que ella había dejado en el estacionamiento.

¿Qué fue lo que ocurrió? La damnificada estuvo hablando con el medio Pue! donde mencionó que, días atrás, fue hasta la sucursal de La Rotonda Lacteos, según ella la identificó, que está sobre ruta 26 en el camino a La Isla.

En su relato, dijo que entró a comprar rápidamente y, al salir, se topó que su moto ya no estaba. “Fueron cinco minutos”, se lamentó antes de continuar indicando que el estacionamiento de este comercio, donde había dejado su moto, no contaría con cámaras de seguridad.

“Me comuniqué con el guardia, me dijo que no vio nada, no me hizo ver cámaras ni nada por el estilo; como estaban cerrando, directamente me cerraron la persiana en la cara; fui después a verificar y me dijeron que no tienen cámaras, que la sucursal no se hace cargo de nada”.

En ese derrotero de circunstancia, contó que con su hija tuvieron que esperar bajo la lluvia que llegara la Policía, a quien llamó dos veces y arribó después de 15 minutos. En este punto mencionó que solo le habrían tomado sus datos y que le dijeron que radique la denuncia correspondiente, lo cual hizo.

Gracias a la cámara de un comercio cercano a donde le robaron, es que pudo ver al ladrón escapando a bordo de su motocicleta, marca Honda, color negra, sin espejos y patente A105YQM. “Era mi herramienta de trabajo, con ella llevaba a mi hija a la escuela que no le queda cerca”, se entristeció.