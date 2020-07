Desde mañana la provincia de Jujuy vuelve a Cuarentena estricta

Ayer por la mañana, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en una conferencia de prensa ya se había referido a la posibilidad de volver a una cuarentena estricta en toda la provincia, dependiendo de la curva de casos que serán evaluados según lo que ocurra estos días.

Al respecto dijo que "vamos a ver cómo vamos hoy (por ayer) y mañana (por hoy), no descarto que en cualquier momento tengamos que volver otra vez a fase uno total en toda la provincia. Si es que no tenemos un aplanamiento en estos días tomaremos medidas. Pedí que hoy y mañana capital y San Pedro trabajen muy fuerte, por eso vamos a ver si seguimos así o tomamos otra decisión. Yo no sé si hemos alcanzado el pico, esta semana también va a ser complicada, muy difícil, está terminado Exar de testear, seguramente de ahí saldrá un número por arriba de los 250 casos".





Jujuy sumó otros 40 casos de coronavirus y hoy se confirmó la noticia del primer funcionario provincial infectado en Jujuy. Se trata del intendente de Puesto Viejo, Marcelo López, según indicó el COE local.

La situación epidemiológica que atraviesa Jujuy indica que hay más de 900 casos positivos y 29 fallecidos de Coronavirus, por lo que el gobierno busca la forma de coordinar con las empresas privadas de salud, la atención de pacientes con Covid-19 y evitar un colapso.

Pero además, preocupa los casos en diversas localidades de la provincia, como San Pedro, Perico, Susques y la zona de frontera.

Por decreto presidencial

El sábado se dio a conocer un decreto del Gobierno Nacional en el que establece que Jujuy debería obligadamente permanecer en fase uno y al respecto sostuvo que fue un pedido por lo hizo el Gobierno provincial que ya se había hablado de antemano con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.