Coronavirus: “En algún momento tendremos circulación comunitaria”

En medio de la incertidumbre en la provincia a raíz de los últimos números sobre el coronavirus en Salta, más tras el episodio sobre los testeos a los empleados del Hospital Papa Francisco, vuelve a mencionarse la posibilidad que llegue a nuestro territorio la circulación viral comunitaria del COVID-19.

El gerente del hospital de Cafayate, Carlos Vargas, durante una entrevista a radio La Voz 100.1 de esa localidad, analizó el panorama sanitaria indicando que “toda la comunidad y todos los cafayateños, tenemos que convivir como si estuviera la circulación comunitaria y (respetando) las medidas básicas para no contagiarse, teniendo o no circulación, que son usar el barbijo, lavarse las manos y respetando el distanciamiento”.

Vargas espetó que el contagio se va a producir “cuando no cumplamos estas medidas, somos convencidos desde el COE local que el problema ya no es el turista interno, de la persona que va y vuelve, (sino quienes) no cumplimos las medidas básicas”.



A esto llamó a ser responsables dado que “si no es en un mes, en dos meses, en tres meses, en algún momento tendremos circulación comunitaria”, recalcando que el virus llegará inclusive a esa zona de la provincia. “Es importante entender que podemos convivir si tenemos circulación comunitaria”, repitió.

En cuando a Cafayate, subrayó que “el virus va a llegar por distintos motivos, somos zona turística, permanentemente recibimos gente de otras provincias, transportistas, proveedores, siempre tenemos el riesgo aumentado”, por lo cual puntualizó que “podemos estar tranquilos, sin miedo, pero sí con cuidado”.

Por otra parte se refirió al segundo y único caso actual de coronavirus en la localidad, comentando que “es un hombre residente en Cafayate, por cuestiones laborales acompañó a su pareja a Tucumán para hacer provisión de insumos, a su regreso debe hacer el aislamiento, al día 12 se le hizo la toma (de muestra) que arrojó un resultado positivo; está con evolución clínica estable, asintomático, en el ámbito hospitalario para un control estricto”, concluyó.