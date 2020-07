Covid-19: “La evolución de los números muestra que tenemos que seguir tomando medidas”

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, adelantó que la provincia esperará a las decisiones que se tomen desde el Gobierno Nacional para luego anunciar cómo seguirán las medidas a adoptar para evitar el avance de la pandemia del Covid-19 en Salta.

En este sentido, explicó a Multivisión Federal que la provincia debe acogerse a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) de Nación, porque es el único marco en el que pueden moverse. “Si dicen que se acaba la fase de distanciamiento, nosotros tenemos que respetarlo”, dijo.

Asimismo, aseguró que entienden el cansancio de los salteños pero les pidió no bajar los brazos para no llegar a situaciones mucho más complejas como la que vive actualmente Jujuy, donde los casos crecieron en el último mes considerablemente.

“Creemos que estamos en condiciones de verdaderamente derrotar a la pandemia, falta todavía un trecho, no tenemos que pensar que esto ha terminado. Hay situaciones muy complejas y muy cerca de nosotros, por favor no permitamos que llegue a Salta, tenemos la oportunidad de hacer que esto no pase. Hay mucha gente que no ve que le pasa cerca y no toma conciencia”, expresó.

El funcionario consideró importante mantener las medidas que se vienen tomando. “La evolución de los números muestra que nosotros tenemos que seguir tomando medidas. Las reuniones sociales no han desaparecido y por lo tanto pedimos que se controlen con el distanciamiento social y el uso del barbijo”, afirmó.

Finalmente, invitó a los salteños que sepan de situaciones de reuniones sociales descontroladas y que pueden llegar a ser peligrosas, a avisar al Sistema de Emergencias 911.