Rubén, el flamante ganador salteño que emocionó a todos en el programa de Guido Kaczka

Ganando audiencia en cada edición, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece viene captando cada vez más seguidores. El programa de juegos y premios tuvo una edición especial en la jornada de ayer ya que en la emisión del segmento “Bienvenidos a Bordo”, el chofer Rubén Luis Martínez pudo llevarse el taxi que entrega el ciclo.

En Salta la noticia del premio fue tomada con especial entusiasmo ya que “Lucho” Martínez es vecino del Barrio Patrón Costas, de la localidad de Hipólito Yrigoyen. La suerte le sonrió al chofer salteño ya que al hacer girar una de las ruedas de la fortuna del programa, logró convertirse en el primer participante en llevarse el premio mayor.

La emoción de Lucho conmovió a todos: "Nunca me gané nada, nunca. Gracias, Guido. ¿Sabés cuánta gente me decía: 'Andá, andá'? Y yo decía que no, que me daba vergüenza", contó el chofer entre lágrimas y con la voz entrecortada. A su vez, recordó a todos aquellos colegas y amigos que lo envalentonaron a participar del programa.

El momento también emocionó a los integrantes del programa, incluyendo a Guido, su productor Pablo, Hernán Drago y Marcela Baños, que participaban de la emisión.

Para terminar Guido lo felicitó, y decidió terminar el programa mostrando cómo el taxista iba hasta su viejo auto.



Al mismo tiempo, la victoria de Rubén también generó sensación en las redes sociales, donde los televidentes festejaron y felicitaron al ganador. En solo cuestión de minutos, el tema se convirtió en tendencia en Twitter.