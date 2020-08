Nuevas medidas en Tartagal: “Los resultados los vamos a tener en dos semanas”

Desde este lunes la ciudad de Tartagal retornó a la Fase 1 de la cuarentena, a modo de prevenir más contagios de coronavirus entre sus vecinos, luego de varios días de registrar múltiples casos positivos y lamentablemente cuatro fallecidos por la enfermedad en una semana.

Al respecto de esta situación y por Multivisión Federal, el intendente Mario Mimessi recalcó en la necesidad del resguardo preventivo en el hogar. “Volvimos a fase 1 que tiene que ver con restringir no solo los horarios sino las actividades que estaban permitidas, buscamos reducir la circulación de vecinos en la ciudad, que se queden en casa”, planteó.

Del mismo modo espetó que “los resultados (de esta medida) los vamos a ver en una semana y media o en dos semanas, los tiempos que Salud siempre nos ha dicho, éste pico (de casos) en la ciudad tiene que ver con un comportamiento social hace dos semanas atrás” cuando fueron los festejos por el día del amigo.

Sobre la situación hospitalaria para la atención de los casos detectados, Mimessi señaló que están trabajando con el Hospital Juan Domingo Perdón donde se aíslan a pacientes con patologías, el hospital de campaña con pacientes leves y un hotel con cuadros leves.

“En el hospital de campaña nos quedan 160 camas”

Por otra parte, contó que “hemos solicitado a las autoridades de Salta la necesidad de mayores médicos, para la ya reducida planta de médicos” la cual se vio afectada con profesionales enfermos por el virus. “Se han comprometido con que los médicos llegarán”, agregó Mimessi.

Pese a todo esto volvió a llamar la atención de los vecinos pidiendo que colaboren en el cuidado pertinente de su salud. “No hay que mirar como si no me puede pasar, eso ha hecho que el virus contagie de forma masiva, pensando que el virus es un resfrío más; este virus nos está mostrando que es muy violento, nocivo en su contagio”, concluyó.

“Soy consciente que este virus me puede tocar, estoy preparado”