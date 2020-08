J Balvin tiene coronavirus: "Piensas que no te va a tocar y me tocó bien duro"

El cantante colombiano de reguetón J Balvin, reconocido ayer en los Premios Juventud 2020 con cinco galardones que recibió desde su casa por motivos de seguridad, reveló en su discurso de agradecimiento que tuvo coronavirus y que aún se está recuperando de la enfermedad que le tocó "bien duro".

Tras recibir el premio al "Video con el mensaje más poderoso (mensaje social)" por su canción "Rojo", el cantante conectó su cámara web y contó que la COVID-19 lo golpeó de lleno y que actualmente está intentando recuperarse en aislamiento, informó la agencia DPA.

"Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19", explicó durante su discurso en el que agregó que fueron "días muy difíciles y complicados".

"A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro", reconoció.

En ese sentido, aislado en su casa de Medellín, envió un mensaje a todos sus seguidores: "Que se cuiden, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe, y es muy peligroso".