Trabajadores de eventos sociales marcharon por la ciudad, piden volver a trabajar

Hace más de cinco meses que están paralizados, presentaron protocolos para retomar la actividad pero no tienen soluciones. Para la mayoría es el único sustento económico, la situación es dramática. Mirá el VIDEO.

Un grupo de organizadores de eventos, decoradores, dueños de salones de fiesta, mozos, chef y trabajadores del rubro de eventos, protagonizaron una protesta para pedir que los dejen trabajar. La concentración fue en el parque San Martín y desde allí se movilizaron hasta la esquina de avenida San Martín y Pellegrini, donde, tras expresar su reclamo con mensajes por alto parlantes, música y bocinazos, finalmente se desconcentraron.

InformateSalta dialogó con una de las secretarias de la Asociación de Espectáculos y Eventos de Salta (ATESA.SA), Carolina Salinas, quien manifestó: “Queremos que se dignifique nuestro trabajo, somos trabajadores informales y estamos sin poder trabajar hace más de cinco meses. Queremos que nos den una solución, muchos de nosotros ya no sabe cómo sustentar a la familia. Algunos tuvimos que empezar a vender nuestros materiales y elementos de trabajo para poder subsistir”.

La mujer contó que desde la asociación presentaron protocolos, “los fuimos modificando, primero presentamos uno cuando se habilitaron las reuniones familiares, después ahora ya no se puede y no sabemos cuándo van a volver. Pero así como se habilitaron los restaurantes y bares, nos preguntamos por qué si ellos pueden, nosotros no podemos trabajar. Pedimos que haya igualdad. Nosotros podemos readecuarnos a lo que ellos nos propongan”.

Otra de las referentes del sector, Marina, dueña del salón Eventos Marina dijo a InformateSalta que son muchas las familias que se ven complicadas ante esta situación. “Detrás de un evento hay muchas personas, decoradores, chef, ayudantes de cocina. Muchas familias vivimos de esto, pésimos a la sociedad y a los gobernantes que nos escuchen, que sepan que existimos, nosotros les cumplimos los sueños a muchas personas, formamos parte de la sociedad. Es muy triste, estamos muy olvidados. Les pedimos a las autoridades que nos permitan trabajar cumpliendo con los protocolos, hay muchos contratos que ya teníamos firmados”.