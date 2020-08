Dióxido de cloro: “No se ha demostrado ningún efecto beneficioso”

Los mitos sobre el dióxido de cloro abundan en las redes sociales, en las conversaciones familiares y en los medios de comunicación. Popularmente se cree que el compuesto químico sería un antídoto contra el Coronavirus, sin embargo la ciencia no ha demostrado que sirva contra la enfermedad.

La mediatización y la ridiculización televisiva de la discusión llegó a su punto máximo cuando la conductora Viviana Canosa bebió en público dióxido de cloro para demostrar que no causaba daños, sin embargo, en Jujuy, una persona falleció al ingerir el compuesto.





En el programa Sin Vueltas de InformateSalta, la médica patóloga argentina en el Hospital de Niños de Londres, Marta Cohen, señaló que la postura de la ciencia es que no se ha demostrado ningún efecto beneficioso. Puede incluso ser dañino para el organismo, no habría ninguna indicación de por qué la gente tiene que consumirlo.

La doctora Cohen también dialogó sobre la vacuna de Oxford contra el COVID-19. Dijo que, si bien aún no está aprobada de manera definitiva, las pruebas dieron resultados prometedores. “Todavía no se ha concluido el análisis de la vacuna, esto sería en septiembre, la fase 3 inicial, luego tiene que ser valorada con los voluntarios en la fase 4, pero eso va a seguir hasta dentro de un año”.

La especialista señaló que resultados de la fase 2 que fueron publicados en julio son prometedores, “demuestran que la vacuna es segura, que ninguno de los 500 voluntarios tuvo complicaciones serias. Después de las 2 dosis, todos desarrollaron la inmunidad, es decir que todos desarrollaron la defensa contra el Coronavirus. Lo que nadie sabe todavía, y es lo que se va a seguir estudiando con el avance de las fases, es cuánto dura. El objetivo del equipo de investigación es que dure 6 meses, pero eso hay que demostrarlo con los ensayos”.

Sobre la vacuna de Rusia, la médica no fue tan optimista. “Lo que podemos ver en las revistas científicas especializadas, cuando Putin anuncia que tiene la vacuna, consultamos las fuentes que son las revistas científicas, pero no hay nada publicado. Lo que sí encontramos es que fue probada en 76 voluntarios, que son miembros de las fuerzas armadas rusas. Sólo se probó en 76, contra 1077 en la fase 2 de la vacuna de Oxford. Creo que la aprobación de la vacuna de Rusia es irresponsable porque no fue probada en la fase 3, es decir que no cumple con los métodos científicos, lo que no quita que pueda ser eficaz”.