Conocé la experiencia del argentino que recibió la vacuna de Oxford contra el COVID-19

Sudáfrica es el quinto país con más infectados y fallecidos por el Coronavirus. Allí, la universidad de Oxford realiza pruebas de vacunas contra la enfermedad, y un argentino se presentó como voluntario para colaborar con el experimento que podría ayudar a salvar al mundo de la pandemia.

“La decisión de ser voluntario principalmente es por la situación que está viviendo Sudáfrica, donde hay más de medio millón de personas infectadas, la situación está muy desbordada. Hubo una campaña a través de los medios, vi una entrevista a una doctora donde pedían voluntarios, pasaron un correo electrónico, mandé un correo y al otro día me llamaron”, dijo en CNN Salta-94.7 MHZ.







De acuerdo al testimonio del voluntario, quienes se presentaban no debían haber tenido el coronavirus antes, “tuvimos muchas charlas en laboratorios donde nos iban contando todo, y después de unos 10 días me llaman diciendo que me iban a aplicar la vacuna el 20 de julio, a partir de ahí me voy comunicando con ellos y le voy contando lo que va pasando, todos los lunes voy al laboratorio para que me saquen sangre y chequeen que está todo bien”.

Con plena confianza en el tratamiento y con la esperanza de que la vacuna sea efectiva y pueda distribuirse masivamente, Berra contó que “la segunda noche después de la aplicación sentí mucho chucho y dolores musculares pero fue una sola noche, me recomendaron que tomara paracetamol y estuvieron atentos si me pasaba algo más, pero hasta ahora no pasó nada. Nos explicaron que es una vacuna bastante inofensiva, que no presenta daños secundarios”.

El argentino fue convocado nuevamente para aplicarle una segunda dosis de la vacuna. “Con voluntarios anteriores han comprobado que la vacuna es un 91% efectiva con una sola dosis y 100% efectiva con dos dosis. Nos dijeron que sigamos con nuestra vida con normalidad”.