Mujeres en pugna por un puesto en el Observatorio de Violencia

Un concurso que empezó hace tiempo por parte del Ejecutivo Provincial, en busca de una mujer en un puesto en el Observatorio de Violencia contra la Mujer, desató un escándalo que lejos está de llegar a su fin.

Primero se objetó el requisito de "título universitaria" para las aspirantes, luego las acusaciones y denuncias cruzadas entre las participantes.

En otro capítulo de esta triste historia, que se remonta a fines del año pasado, se pueden visualizar las irresolubles tensiones que existe entre referentas del colectivo de mujeres salteños.



Irene Cari se impuso en el concurso para ser una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y todavía no puede asumir debido al amparo que presentó la abogada Antonieta Plaza para impedir el nombramiento. Cari sugirió en el programa Cuarto Oscuro emitido por FM La Cuerda, que el argumento de Plaza se asentaba en la condición de no titulada universitaria de la propia Cari.

"En principio dar respuesta a las consideraciones que hizo la señora Irene Cari, sobre la naturaleza que tuvo el amparo que presentó la Fundación ‘Tomar Acción’ para pedir a la Justicia la nulidad del concurso que la tiene como ganadora", expresó la letrada a modo de descargo.

Tras eso, precisó que el Tribunal mencionado «no tuvo en cuenta sus antecedentes de violencia [de Cari] contra otras mujeres. Esta circunstancia fue convenida con todas las organizaciones que participamos del concurso y nos resultó llamativo que en el resultado no haya sido considerado. Es por ello que llevamos la cuestión a lo judicial, donde la jueza admite el amparo luego de pasar los criterios de admisibilidad. Presentamos 200 fojas de antecedentes que nos legitima excepcional y extraordinariamente para representar al colectivo de mujeres en situación de violencia. Eso significa que tenemos todos los antecedentes para pedir esta evaluación que controlará la legalidad del procedimiento. Una de las preguntas que se le hizo a Irene Cari en la última audiencia fue sobre cómo se convocó a las mujeres a formar parte de este procedimiento. Los abogados de Cari no supieron contestar y el mismo Observatorio indicó que se había sacado una foto y se había publicado en redes para llamar a esta convocatoria. Es por eso que el Fiscal de la Corte, el doctor Silvester, entendió que no estaban dados los requisitos de difusión ni los requisitos básicos de un procedimiento que tenga por resultado ubicar a una persona en un cargo público ya que el Observatorio – si bien es un ente autárquico – es un ente del Estado y por convenios internacionales tiene la obligación de asegurar la transparencia en la elección de la persona que asuma», relató.





Hay dudas de cómo se convocó a las mujeres a formar parte de este procedimiento... El mismo Observatorio indicó que se había sacado una foto y se había publicado en redes.



Puesta a opinar sobre por qué ella y otras concursantes no impugnaron el concurso en vez de legitimar la "supuesta" irregularidad con sus presencias, Plaza respondió: "Nadie está por encima de la ley. Ni el colectivo de mujeres, ni Irene Cari, ni yo. Entonces, si nosotros decimos que debemos presentar antecedentes penales provinciales y la candidata no lo presenta, tengo todo el derecho de pedir la observación de ese procedimiento. ¿Cuál es la irregularidad? Si entre seis participantes acordamos que deben presentarse los certificados antecedentes y estos no figuran, es una cuestión irregular que permiten pedir el control judicial", mencionó la letrada quien realizó una curiosa observación: la de no haber impugnado a Irene Cari como concursante que perdió el concurso, sino como presidenta de la Fundación Tomar Acción. "Ese tecnicismo le sirvió a Irene Cari para desviar la discusión de lo que realmente importa que es que no presentó los antecedentes penales", dijo Plaza.